Ziraat Bank Azerbaycan в январе-марте сократил активы на 1,6%, прибыль – на 36,2%

ОАО «Ziraat Bank Azerbaycan» («дочка» турецкого Ziraat Bankası) сократило в первом квартале 2020 года активы на 1,6% - до 249,397 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель на 31 марта составил 150,766 млн манатов (рост по сравнению с показателем на 31 декабря 2019г на 3,7% - ИФ).

Обязательства банка равны 176,845 млн манатов (спад на 3%).

Депозиты в банке на конец отчетного периода составляют 86,622 млн манатов (рост на 1,1%), в том числе вклады населения – 52,936 млн манатов (спад на 0,7%).

Капитал банка на начало апреля 2020г равен 72 млн 552,05 тыс. манатов (рост на 1,9%), уставный капитал – 50 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль Ziraat Bank Azerbaycan по итогам деятельности в первом квартале составила 612,16 тыс. манатов (спад на 36,2% по сравнению с показателем первого квартала 2019 года - ИФ).

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал 30 декабря 2014 года лицензию ОАО «Ziraat Bank Azerbaycan» на банковскую деятельность.

А.Мамедов