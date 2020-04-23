Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8386 RUR   0.0224 GBR   2.0975 TRY   0.2436

Цена на нефть

22.04   $/bbl WTI 13.78 2.21 Brent 20.37 1.04

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 23.04.2020 17:25

Ziraat Bank Azerbaycan в январе-марте сократил активы на 1,6%, прибыль – на 36,2%

ОАО «Ziraat Bank Azerbaycan» («дочка» турецкого Ziraat Bankası) сократило в первом квартале 2020 года активы на 1,6% - до 249,397 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель на 31 марта составил 150,766 млн манатов (рост по сравнению с показателем на 31 декабря 2019г на 3,7% - ИФ).

Обязательства банка равны 176,845 млн манатов (спад на 3%).

Депозиты в банке на конец отчетного периода составляют 86,622 млн манатов (рост на 1,1%), в том числе вклады населения – 52,936 млн манатов (спад на 0,7%).

Капитал банка на начало апреля 2020г равен 72 млн 552,05 тыс. манатов (рост на 1,9%), уставный капитал – 50 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль Ziraat Bank Azerbaycan по итогам деятельности в первом квартале составила 612,16 тыс. манатов (спад на 36,2% по сравнению с показателем первого квартала 2019 года - ИФ).

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал 30 декабря 2014 года лицензию ОАО «Ziraat Bank Azerbaycan» на банковскую деятельность.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНК, АКТИВЫ


Похожие новости


AGBank увеличил в I квартале активы на 1%, убыток превысил 1 млн манатов Naxcivanbank сократил в I квартале активы на 1,7% Bank Avrasiya сократил в I квартале активы на 5% PASHA Bank сократил в I квартале активы на 0,2%, чистую прибыль - в 9,4 раза Kapital Bank увеличил в I квартале активы на 6,5%, чистую прибыль – на 57,3% Azer-Turk Bank увеличил в 2019г кредитный портфель на 6,3%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]