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СНГ 23.04.2020 20:02

В Казахстане более 4 млн граждан получат выплаты из госфонда в связи с потерей доходов в период ЧП

В Казахстане заявление на получение выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в связи с потерей доходов в период ЧП подали более 8 млн граждан, сообщила пресс-служба Минтруда и соцзащиты населения.

"По состоянию на 23 апреля заявления на выплату 42 500 тенге (около $100) подали 8 млн 21 тыс. граждан", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в четверг.

По ее информации, выплаты из фонда назначены 4 млн 146 тыс. граждан.

"По 3 млн 585 тыс. поступивших заявлений отказано в назначении 42 500 тенге, т.к. они не прошли проверку на соответствие Правилам назначения соцвыплаты из ГФСС в связи с потерей доходов в период ЧП", - говорится в сообщении.

В Казахстане 16 марта введен режим чрезвычайного положения в связи с угрозой COVID-19, объявленного ВОЗ пандемией.

Население Казахстана превышает 18,6 млн человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ЧП, ПОСОБИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]