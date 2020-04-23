В Казахстане более 4 млн граждан получат выплаты из госфонда в связи с потерей доходов в период ЧП

В Казахстане заявление на получение выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в связи с потерей доходов в период ЧП подали более 8 млн граждан, сообщила пресс-служба Минтруда и соцзащиты населения.

"По состоянию на 23 апреля заявления на выплату 42 500 тенге (около $100) подали 8 млн 21 тыс. граждан", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в четверг.

По ее информации, выплаты из фонда назначены 4 млн 146 тыс. граждан.

"По 3 млн 585 тыс. поступивших заявлений отказано в назначении 42 500 тенге, т.к. они не прошли проверку на соответствие Правилам назначения соцвыплаты из ГФСС в связи с потерей доходов в период ЧП", - говорится в сообщении.

В Казахстане 16 марта введен режим чрезвычайного положения в связи с угрозой COVID-19, объявленного ВОЗ пандемией.

Население Казахстана превышает 18,6 млн человек.