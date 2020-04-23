Некоторые страны в скором времени начинают тестирование вакцины от коронавируса

В ряде стран ученые продолжают работать над разработкой вакцины от коронавируса COVID-19 и планируют в ближайшее время приступить к клиническим испытаниям на людях.
Так, с четверга клинические испытания начинаются в Великобритании, об этом сообщал министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок.
Ученые планируют протестировать вакцину примерно на 500 добровольцах к середине мая, и, если все пройдет успешно, тестирование распространят на тысячи других желающих.
Вторая половина из 500 испытуемых в рамках исследования получит другой вариант вакцины. Затем ученые будут отслеживать состояние вакцинированных и выявлять, заразился ли кто-то из них коронавирусом.
В Великобритании над вакциной работают сразу две научные группы: из Оксфордского университета и из Имперского колледжа Лондона.
В ближайшее время тестирование вакцины на людях начнут в Израиле. Израильская компания по разработке вакцин MigVax летом приступит к первому этапу клинических испытаний вакцины на людях, этот тап будет длиться от шести до девяти месяцев.
В MigVax намерены адаптировать созданную ранее вакцину против птичьей инфекционной пневмонии в пероральную вакцину против COVID-19, так как у этих заболеваний наблюдается генетической сходство и идентичен механизм заражения.
Как сообщает The Jerusalem Post, ссылаясь на данные компании, вакцина не включает в себя сам вирус, поэтому является безопасной для использования людьми с пониженным иммунитетом.
В настоящее время в мире более 70 стран работают над созданием вакцины от COVID-19. Активные клинические испытания уже проводят в США и Китае.
В Италии, одной из самых пострадавших от коронавируса стран, органы здравоохранения приступили к изучению коллективного иммунитета - медработники начали проводить тесты на наличие иммунитета на COVID-19 у населения Ломбардии.
Органы здравоохранения планируют делать каждый день по 20 тыс. анализов - для начала в наиболее пострадавших провинциях, а с 29 апреля расширить географический охват тестирования.
Ломбардия - административная область на севере Италии - считается наиболее пострадавшим от коронавируса итальянским регионом: здесь зафиксированы примерно 13 тыс. летальных исходов у пациентов с COVID-19 - более половины от всех, кто скончался в стране с этим диагнозом.
Всего в Италии с начала эпидемии выявлено 187327 случаев заражения COVID-19, 25085 заразившихся скончались.
В некоторых странах со сложной эпидемиологической ситуацией по-прежнему отмечается стабилизация темпов распространения коронавируса.
Так, относительно ровная ситуация с тенденцией к небольшому росту летальных исходов наблюдается в последние сутки в Испании.
"За сутки количество летальных исходов вследствие осложнений от заражения коронавирусом увеличилось до 440, что на пять случаев больше, чем накануне", - сообщил испанский Минздрав.
В целом в ведомстве говорят об определенной стабилизации ситуации с начала недели и общей тенденции к снижению количества летальных исходов.
С начала пандемии COVID-29 в стране заразились 213024 человека, из них скончались 22157, вылечились 89250 заболевших.
В Иране уже на протяжении недели смертность среди людей, инфицированных коронавирусом, находится примерно на уровне 90 пациентов в сутки, при этом в один день их чуть больше, в другой - чуть меньше.
Так, за последние сутки в стране скончались 90 человек с COVID-19, таким образом общее количество умерших достигло 5481, сообщил журналистам представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.
Общее число инфицированных в Иране, по данным на четверг, составляет 87026, при этом состояние 3105 из них тяжелое. Излечились от COVID-19 в Иране 64843 пациента.
Снижение темпов распространения коронавируса фиксируют и власти Таиланда.
За последние сутки в Таиланде диагностировали лишь 13 новых случаях заражения COVID-19. Отмечается, что это самый низкий ежесуточный показатель с 14 марта.
Общее число зараженных в королевстве составило 2839 человек.
Некоторые страны уже готовы к выходу из введенного из-за пандемии COVID-19 общенационального карантина.
Так, во Вьетнаме с четверга начинают снимать ограничения. По данным национального комитета по предотвращению распространения COVID-19, в большинстве городов страны снимаются ограничения на ведение предпринимательской и другой деятельности, а также на предоставление услуг, открываются магазины, кафе и рестораны. Однако при этом жители должны соблюдать меры по предотвращению распространения инфекции.
С четверга также возобновляются все внутренние полеты вьетнамских авиалиний.
Как сообщает вьетнамское телевидение, в некоторых провинциях, в частности в провинциях Тхайбинь и Камау, начинают работать школы.
Однако определенные ограничения все еще будут действовать в столице Вьетнама Ханое, провинциях Бакнинь и Хазянг, а также городе Хошимин. В некоторых районах Ханоя полный режим изоляции остается в силе до 30 апреля.
По данным вьетнамского минздрава, в стране диагностировано 268 заразившихся инфекционным заболеванием, 216 из них выздоровели и выписаны из больниц. Случаев летального исхода пациентов с коронавирусом во Вьетнаме не зафиксировано.
Во Франции министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр предлагает открыть 11 мая всю французскую торговую сеть за исключением ресторанов и кафе.
"Мы желаем, чтобы все торговые предприятия смогли открыться 11 мая одинаковым образом ради принципа справедливости", - заявил министр в четверг радиостанции Franceinfo. В свою очередь, министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, комментируя каналу BFMTV ожидаемое 11 мая начало снятия ограничений, вызванных эпидемией COVID-19, заявил, что это не означает "свободы перемещаться повсюду".
В то же время власти Австралии из предосторожности ввиду пандемии COVID-19 может сохранить запрет на международные поездки еще по меньшей мере на три или четыре месяца, сообщил в четверг глава правительственного медицинского управления Брендан Мэрфи.
Мэрфи отметил, что "нынешняя международная ситуация такова, что любая мера, направленная на ослабление пограничного режима, несет в себе серьезный риск".
По его словам, что первой страной, для жителей которой Австралия откроет границы, может стать Новая Зеландия, где жесткие действия властей привели к значительному результату.
В Австралии диагностировано 6649 случаев заражения COVID-19, 74 пациента скончались, 4761 человек полностью вылечился.
По состоянию на 23 апреля в мире диагностировано 2660584 заражений коронавирусом COVID-19, зафиксировано 185 483 летальных исходов. Тем не менее, 730 518 заболевших выздоровели.
На данный момент в мире болеют 1686610 человек, 57 973 из них находятся в критическом состоянии.
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