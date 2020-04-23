Депутаты Европарламента о т.н. «выборах» в Нагорном Карабахе

Ряд депутатов Европарламента считают незаконными так называемые «выборы» в самопровозглашенном Нагорном Карабахе.

«Мы не можем считать или признавать эти «выборы» законными. В то же время, как международное сообщество, мы должны делать все возможное, чтобы стимулировать мирное урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией. Каждый человек, и большинство из всех жителей этого региона, страдают из-за затянувшегося конфликта», - заявила агентству «Интерфакс-Азербайджан» польский депутат Европарламента Катаржина Уберхан (Katarzyna Ueberhan).

Ранее Европейский союз выступил с заявлением, в котором еще раз подчеркнул, что не признает законность этих «выборов».

«Я уважаю мнение Европейского Союза о непризнании правовых оснований, в которых проходили выборы в Нагорном Карабахе. Ситуация в регионе нестабильна. В целом, я поддерживаю независимые местные решения и референдумы, которые проводятся с соблюдением правовых норм. Но в данном случае условия являются недемократичными и могут нанести еще больший ущерб переговорам и долгосрочным планам по урегулированию нагорно-карабахского конфликта», - заявила, в свою очередь, член Европарламента Маркета Грегорова (Marketa Gregorovа).

А.Азизов