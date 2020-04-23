Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8386 RUR   0.0224 GBR   2.0975 TRY   0.2436

Цена на нефть

22.04   $/bbl WTI 13.78 2.21 Brent 20.37 1.04

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 23.04.2020 20:30

Депутаты Европарламента о т.н. «выборах» в Нагорном Карабахе

Ряд депутатов Европарламента считают незаконными так называемые «выборы» в самопровозглашенном Нагорном Карабахе.

«Мы не можем считать или признавать эти «выборы» законными. В то же время, как международное сообщество, мы должны делать все возможное, чтобы стимулировать мирное урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией. Каждый человек, и большинство из всех жителей этого региона, страдают из-за затянувшегося конфликта», - заявила агентству «Интерфакс-Азербайджан» польский депутат Европарламента Катаржина Уберхан (Katarzyna Ueberhan).

Ранее Европейский союз выступил с заявлением, в котором еще раз подчеркнул, что не признает законность этих «выборов».

«Я уважаю мнение Европейского Союза о непризнании правовых оснований, в которых проходили выборы в Нагорном Карабахе. Ситуация в регионе нестабильна. В целом, я поддерживаю независимые местные решения и референдумы, которые проводятся с соблюдением правовых норм. Но в данном случае условия являются недемократичными и могут нанести еще больший ущерб переговорам и долгосрочным планам по урегулированию нагорно-карабахского конфликта», - заявила, в свою очередь, член Европарламента Маркета Грегорова (Marketa Gregorovа).

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАРАБАХ, ВЫБОРЫ, РЕАКЦИЯ


Похожие новости


Движение неприсоединения не признает «выборы» в Нагорном Карабахе Баку благодарен международным организациям за осуждение «выборов» в Нагорном Карабахе – МИД ЕС не признает «выборы» в Нагорном Карабахе «Выборы» в Карабахе станут очередным препятствием для мирного урегулирования конфликта - МИД Турции МИД Азербайджана о предстоящих «выборах» в Карабахе: «Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана» «Выборы президента» в Нагорном Карабахе являются нарушением Конституции Азербайджана и направлены на срыв переговоров, заявляют в Баку

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]