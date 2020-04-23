Структура Мелиорации и водного хозяйства направит около 6 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана

Объединенное руководство строящихся мелиорационных и ирригационных объектов при ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" привлекло две компании для проведения работ по бурению скважин в регионах Азербайджана.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с этими компаниями заключены контракты на общую сумму 5 млн 715,2 тыс. манатов.

В частности, с ООО «Iqbal-R» заключены два контракта, предметом которых является бурение в Губинском районе 10 субартезианских скважин (стоимость – 420 тыс. манатов), а также в Агдамском районе – 20 скважин, Бардинском - 23, Тертерском - 21, Евлахском - 7, Шамахинском - 4, Гобустанском - 2, Лачинском – 2 (стоимость - 360,2 тыс. манатов).

Третий контракт подписан с компанией «Shamkir Su Artezian-Nur» и предусматривает бурение в Агджабединском районе 30 субартезианских скважин, Геранбойском - 17, Газахском - 14, Самухском - 15, Ходжавендском - 2, Гяндже - 2, Гейгельском - 10, Нафталанском - 1, Шамкирском - 18. Стоимость подписанного контракта - 4 млн 935 тыс. манатов.

Х.Насирзаде