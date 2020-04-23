Структура Мелиорации и водного хозяйства направит около 6 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана

Объединенное руководство строящихся мелиорационных и ирригационных объектов при ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" привлекло две компании для проведения работ по бурению скважин в регионах Азербайджана.
Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с этими компаниями заключены контракты на общую сумму 5 млн 715,2 тыс. манатов.
В частности, с ООО «Iqbal-R» заключены два контракта, предметом которых является бурение в Губинском районе 10 субартезианских скважин (стоимость – 420 тыс. манатов), а также в Агдамском районе – 20 скважин, Бардинском - 23, Тертерском - 21, Евлахском - 7, Шамахинском - 4, Гобустанском - 2, Лачинском – 2 (стоимость - 360,2 тыс. манатов).
Третий контракт подписан с компанией «Shamkir Su Artezian-Nur» и предусматривает бурение в Агджабединском районе 30 субартезианских скважин, Геранбойском - 17, Газахском - 14, Самухском - 15, Ходжавендском - 2, Гяндже - 2, Гейгельском - 10, Нафталанском - 1, Шамкирском - 18. Стоимость подписанного контракта - 4 млн 935 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
МИД Азербайджана: в Ереване считают, что министры и сопредседатели встречаются, чтобы провести время и поболтать?
Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили проблемы туризма из-за COVID-19
Армения не обсуждает поэтапный вариант карабахского урегулирования - МИД
Число заражений COVID-19 в Азербайджане достигло 1548, вылечившихся - 948
В Израиле летом начнут испытания вакцины против COVID-19 на людях - газета
Китай предоставит ВОЗ финансовую помощь в размере $30 млн для борьбы с COVID-19
Президент Алиев распорядился выделить 1 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Нахчыване
Президент Алиев распорядился выделить около 1,2 млн манатов на бурение субартезианских скважин в 13 населенных пунктах Азербайджана
ИВ Гобустана направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Двое бывших сотрудников спецслужб Сирии попали под суд в ФРГ по обвинению в применении пыток на родине
Минск констатирует отсутствие амбициозных предложений в стратегии развития ЕАЭС
Италия начала проводить тесты на наличие иммунитета на коронавирус у населения Ломбардии
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк Республика присоединился к кампании фонда Nargis по поддержке малообеспеченных семей!
NEQSOL Holding объявляет о назначении нового Заместителя Генерального Директора, Руководителя Телеком направления
Инновации в нефтедобыче: SOCAR запускает проект «Цифрового месторождения» на платформе SAP UFAM
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог