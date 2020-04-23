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Финансы 23.04.2020 18:02

AGBank увеличил в I квартале активы на 1%, убыток превысил 1 млн манатов

Азербайджанский AGBank в первом квартале 2020 года увеличил активы на 1% - до 459,017 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель на конец отчетного периода составил 240,932 млн манатов (рост за отчетный период на 8% - ИФ).

Обязательства банка на начало апреля 2020 года составляют 410,015 млн манатов (рост на 1,3%).

Депозиты в банке на 31 марта 2020 года равны 209,355 млн манатов (рост на 0,6%), в том числе вклады населения – 146,544 млн манатов (рост на 0,02%).

Капитал банка на конец отчетного периода составляет 49 млн 2,05 тыс. манатов (спад на 1,9%), уставный капитал – 103,8 млн манатов (не изменился).

Чистый убыток банка по итогам первого квартала составил 1 млн 8,63 тыс. манатов, что 89,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

AGBank основан в 1992 году и входит в топ-15 банков Азербайджана.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]