AGBank увеличил в I квартале активы на 1%, убыток превысил 1 млн манатов

Азербайджанский AGBank в первом квартале 2020 года увеличил активы на 1% - до 459,017 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель на конец отчетного периода составил 240,932 млн манатов (рост за отчетный период на 8% - ИФ).

Обязательства банка на начало апреля 2020 года составляют 410,015 млн манатов (рост на 1,3%).

Депозиты в банке на 31 марта 2020 года равны 209,355 млн манатов (рост на 0,6%), в том числе вклады населения – 146,544 млн манатов (рост на 0,02%).

Капитал банка на конец отчетного периода составляет 49 млн 2,05 тыс. манатов (спад на 1,9%), уставный капитал – 103,8 млн манатов (не изменился).

Чистый убыток банка по итогам первого квартала составил 1 млн 8,63 тыс. манатов, что 89,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

AGBank основан в 1992 году и входит в топ-15 банков Азербайджана.

А. Мамедов