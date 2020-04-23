AGBank увеличил в I квартале активы на 1%, убыток превысил 1 млн манатов

Азербайджанский AGBank в первом квартале 2020 года увеличил активы на 1% - до 459,017 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель на конец отчетного периода составил 240,932 млн манатов (рост за отчетный период на 8% - ИФ).
Обязательства банка на начало апреля 2020 года составляют 410,015 млн манатов (рост на 1,3%).
Депозиты в банке на 31 марта 2020 года равны 209,355 млн манатов (рост на 0,6%), в том числе вклады населения – 146,544 млн манатов (рост на 0,02%).
Капитал банка на конец отчетного периода составляет 49 млн 2,05 тыс. манатов (спад на 1,9%), уставный капитал – 103,8 млн манатов (не изменился).
Чистый убыток банка по итогам первого квартала составил 1 млн 8,63 тыс. манатов, что 89,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
AGBank основан в 1992 году и входит в топ-15 банков Азербайджана.
А. Мамедов
МИД Азербайджана: в Ереване считают, что министры и сопредседатели встречаются, чтобы провести время и поболтать?
Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили проблемы туризма из-за COVID-19
Армения не обсуждает поэтапный вариант карабахского урегулирования - МИД
Число заражений COVID-19 в Азербайджане достигло 1548, вылечившихся - 948
В Израиле летом начнут испытания вакцины против COVID-19 на людях - газета
Китай предоставит ВОЗ финансовую помощь в размере $30 млн для борьбы с COVID-19
Президент Алиев распорядился выделить 1 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Нахчыване
Президент Алиев распорядился выделить около 1,2 млн манатов на бурение субартезианских скважин в 13 населенных пунктах Азербайджана
ИВ Гобустана направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Двое бывших сотрудников спецслужб Сирии попали под суд в ФРГ по обвинению в применении пыток на родине
Минск констатирует отсутствие амбициозных предложений в стратегии развития ЕАЭС
Италия начала проводить тесты на наличие иммунитета на коронавирус у населения Ломбардии
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк Республика присоединился к кампании фонда Nargis по поддержке малообеспеченных семей!
NEQSOL Holding объявляет о назначении нового Заместителя Генерального Директора, Руководителя Телеком направления
Инновации в нефтедобыче: SOCAR запускает проект «Цифрового месторождения» на платформе SAP UFAM
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог