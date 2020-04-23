Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8386 RUR   0.0224 GBR   2.0975 TRY   0.2436

Цена на нефть

22.04   $/bbl WTI 13.78 2.21 Brent 20.37 1.04

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 23.04.2020 18:21

Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили проблемы туризма из-за COVID-19

Главы МИД Азербайджана и Украины Эльмар Мамедъяров и Дмитро Кулеба в ходе телефонного разговора в четвег обсудили двусторонние отношения и пандемию коронавируса COVID-19.

«Министры подчеркнули важность дальнейшего изучения туристических возможностей, отметили негативное влияние пандемии COVID-19 на сферу туризма и договорились продолжить развитие сотрудничества в этой области, включая соответствующие мероприятия ГУАМ в сфере туризма”, - сообщает МИД Азербайджана.

Главы МИД также обменялись мнениями по различным вопросам повестки дня двустороннего сотрудничества в экономической, торговой и транспортной сферах, обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством в международных организациях.

«Мамедъяров пригласил украинского коллегу совершить официальный визит в Азербайджан. Кулеба с удовольствием принял это приглашение», - подчеркивает МИД.

Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, МИД, РАЗГОВОР


Похожие новости


В авиакатастрофе под Тегераном погибли граждане семи стран - МИД Украины Главы МИД Азербайджана и Украины довольны сотрудничеством в сферах торговли и транспорта Зеленский внес в Раду кандидатуру Пристайко на должность министра иностранных дел Главы МИД Польши, Швеции, Франции и ФРГ приедут в Киев для встречи с Зеленским Зеленский искренне настроен на борьбу с коррупцией на Украине - глава МИД Литвы МИД Азербайджана исключил украинскую телеведущую из «черного списка» по Карабаху

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]