Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили проблемы туризма из-за COVID-19

Главы МИД Азербайджана и Украины Эльмар Мамедъяров и Дмитро Кулеба в ходе телефонного разговора в четвег обсудили двусторонние отношения и пандемию коронавируса COVID-19.
«Министры подчеркнули важность дальнейшего изучения туристических возможностей, отметили негативное влияние пандемии COVID-19 на сферу туризма и договорились продолжить развитие сотрудничества в этой области, включая соответствующие мероприятия ГУАМ в сфере туризма”, - сообщает МИД Азербайджана.
Главы МИД также обменялись мнениями по различным вопросам повестки дня двустороннего сотрудничества в экономической, торговой и транспортной сферах, обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством в международных организациях.
«Мамедъяров пригласил украинского коллегу совершить официальный визит в Азербайджан. Кулеба с удовольствием принял это приглашение», - подчеркивает МИД.
Х.Насирзаде
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