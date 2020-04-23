В Париже готовятся возобновить работы по восстановлению Нотр-Дама

Работы на строительной площадке по восстановлению после пожара Собора Парижской Богоматери возобновятся на следующей неделе после вызванной пандемией коронавируса паузы, пишет в четверг газета "Фигаро".
Ожидается, что 27 апреля на стройплощадку приедет первая группа из 10 человек, которая проведет оценку того, каким образом будут проводиться дальнейшие реставрационные работы. В эту группу, в частности, войдет главный архитектор исторических памятников Франции Филипп Вильнев.
Армейский генерал Жан-Луи Жоржелен, который курирует восстановление Нотр-Дама по поручения президента Франции Эмманюэля Макрона, выразил надежду на то, что непосредственно сами строительные работы начнутся в течение ближайших нескольких недель.
Однако, как отмечает газета, с возобновлением строительства и восстановления могут возникнуть логистические проблемы из-за ситуации с коронавирусом. Некоторые строительные компании, задействованные в реконструкции собора, базируются не в Париже, а в провинции. По этой причине транспортировки строительных бригад и специалистов, а также самих стройматериалов, могут быть затруднены, поскольку они должны быть осуществлены при соблюдении мер по социальной дистанции. Также трудности могут возникнуть и с размещением специалистов в Париже в соответствии с повышенными санитарными требованиями.
15 апреля 2019 года в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар, чуть не приведший к его полному обрушению. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.
Собор Парижской Богоматери находится в самом центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы. Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, собор Парижской Богоматери фигурирует в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.
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