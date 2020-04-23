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Здравоохранение 23.04.2020 21:22

Пандемия COVID-19, предположительно, продлится полгода - прогноз

Руководитель отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, подразделение Института вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко считает, что эпидемия коронавируса закончится не раньше, чем через полгода после начала.

"Пандемии двух других зоонозных (для которых естественным "резервуаром" являются животные - ИФ) коронавирусных инфекций SARS (Китай, 2002-2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012-2014), закончились примерно через 6-7 месяцев после регистрации первых случаев", - сказал он на онлайн-конференции, организованной "МК" в четверг.

"Можно предположить, что такая ситуация произойдет с пандемией COVID-19, хотя этот вирус обладает значительно большим потенциалом передачи от больных людей здоровым", - отметил учёный.

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Тэги: РОССИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГ, КОРОНАВИРУС, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]