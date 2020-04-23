Пандемия COVID-19, предположительно, продлится полгода - прогноз

Руководитель отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, подразделение Института вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко считает, что эпидемия коронавируса закончится не раньше, чем через полгода после начала.

"Пандемии двух других зоонозных (для которых естественным "резервуаром" являются животные - ИФ) коронавирусных инфекций SARS (Китай, 2002-2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012-2014), закончились примерно через 6-7 месяцев после регистрации первых случаев", - сказал он на онлайн-конференции, организованной "МК" в четверг.

"Можно предположить, что такая ситуация произойдет с пандемией COVID-19, хотя этот вирус обладает значительно большим потенциалом передачи от больных людей здоровым", - отметил учёный.