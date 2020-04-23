МИД Азербайджана: в Ереване считают, что министры и сопредседатели встречаются, чтобы провести время и поболтать?

Главы МИД Азербайджана и Армении с 2018 года провели 10 встреч для обсуждения вопросов урегулирования нагорно-карабахского конфликта, повестка дня и формат переговоров за это время не менялся, говорится в заявлении МИД Азербайджана.
Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в четверг заявила, что Ереван и Баку с 2018 года не ведут переговоров по поэтапному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
«После смены власти в Армении в 2018 году, главы МИД Азербайджана и Армении провели 10 встреч, включая 21 апреля 2020 года в формате видеоконференции. Если исходить из логики армянского МИД, то получается у двух министров и трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ больше нет никаких дел, кроме как встречаться, чтобы вместе провести время и поболтать?», - говорится в заявлении МИД.
Внешнеполитическое ведомство по этой причине расценивает заявление МИД Армении, как «смехотворное и рассчитанное на успокоение местной общественности».
МИД Азербайджана рекомендует армянской стороне доводить до общественности Армении более правдивую информацию о мирных переговорах.
«Азербайджан на самом высоком уровне доводил свою позицию по принципам урегулирования конфликта и переговорам. Многочисленные заявление сопредседателей МГ ОБСЕ, в том числе и от 9 марта 2019 года, свидетельствуют о том, что конфликт предполагает поэтапное урегулирование. Формат и повестка переговоров не менялись. Если бы было иначе, то глава МИД Азербайджана не принял бы участия в обсуждениях с армянским коллегой в видеоконференции 21 апреля 2020 года», - подчеркивает МИД Азербайджана.
Х.Насирзаде
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