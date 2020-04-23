В МИД РФ назвали бездоказательными обвинения США в адрес Ирана в связи с запуском военного спутника

Обвинения Вашингтона в адрес Ирана в нарушении резолюции СБ ООН в связи с запуском военного спутника бездоказательны, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Далеко не первый раз государство, грубо попирающее нормы международного права и нарушающее резолюции СБ ООН 2231, пытаются отвести от себя международное осуждение, обвиняя Иран, бездоказательно, в несоблюдении требований Совбеза", - сказала она на брифинге.

"Подобные приемы мы квалифицируем как нечистоплотные, они давно себя дискредитировали, доказали свою полную несостоятельность, это подтверждается результатами многочисленных дискуссий в СБ ООН по вопросам осуществления резолюции 2231", - продолжила она.

Захарова напомнила, что ни сама резолюция, ни СВПД "никак не ограничивают права и возможности Тегерана в плане освоения мирного космоса и развития соответствующих национальных программ".

Официальный представитель МИД России также назвала "разбивающейся о реальность подтасовкой" звучащие из Вашингтона сообщения о том, что иранские космические ракеты способны нести ядерное оружие.

"В Иране нет, не было и надеемся, никогда не будет ядерного оружия", - сказала Захарова.

Ранее КСИР проинформировал на своем сайте об успешном запуске первого военного спутника. Спутник под названием "Нур" (перс.: "Свет") выведен на расчетную орбиту с использованием двухступенчатой ракеты-носителя на высоту 425 км над поверхностью Земли. Запуск состоялся с полигона, расположенного в пустыне Дашт-е Кавир.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США внимательно наблюдают за событиями в Иране в том числе в связи с недавним запуском военного спутника. "Мы наблюдаем за Ираном очень внимательно, мы знаем о нем больше, чем они сами", - сказал он 23 апреля, отвечая на вопрос о запуске Ираном спутника. "Мы знаем об этом все", - заявил Трамп.