В МИД РФ назвали бездоказательными обвинения США в адрес Ирана в связи с запуском военного спутника

Обвинения Вашингтона в адрес Ирана в нарушении резолюции СБ ООН в связи с запуском военного спутника бездоказательны, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Далеко не первый раз государство, грубо попирающее нормы международного права и нарушающее резолюции СБ ООН 2231, пытаются отвести от себя международное осуждение, обвиняя Иран, бездоказательно, в несоблюдении требований Совбеза", - сказала она на брифинге.
"Подобные приемы мы квалифицируем как нечистоплотные, они давно себя дискредитировали, доказали свою полную несостоятельность, это подтверждается результатами многочисленных дискуссий в СБ ООН по вопросам осуществления резолюции 2231", - продолжила она.
Захарова напомнила, что ни сама резолюция, ни СВПД "никак не ограничивают права и возможности Тегерана в плане освоения мирного космоса и развития соответствующих национальных программ".
Официальный представитель МИД России также назвала "разбивающейся о реальность подтасовкой" звучащие из Вашингтона сообщения о том, что иранские космические ракеты способны нести ядерное оружие.
"В Иране нет, не было и надеемся, никогда не будет ядерного оружия", - сказала Захарова.
Ранее КСИР проинформировал на своем сайте об успешном запуске первого военного спутника. Спутник под названием "Нур" (перс.: "Свет") выведен на расчетную орбиту с использованием двухступенчатой ракеты-носителя на высоту 425 км над поверхностью Земли. Запуск состоялся с полигона, расположенного в пустыне Дашт-е Кавир.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США внимательно наблюдают за событиями в Иране в том числе в связи с недавним запуском военного спутника. "Мы наблюдаем за Ираном очень внимательно, мы знаем о нем больше, чем они сами", - сказал он 23 апреля, отвечая на вопрос о запуске Ираном спутника. "Мы знаем об этом все", - заявил Трамп.
Депутаты Европарламента о т.н. «выборах» в Нагорном Карабахе
МИД Азербайджана: в Ереване считают, что министры и сопредседатели встречаются, чтобы провести время и поболтать?
Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили проблемы туризма из-за COVID-19
Клиенты Bank of China потеряли $85 млн на инвестициях в продукты, привязанных к цене WTI
Саммит ЕС одобрил программы посткризисной поддержки экономики на 540 млрд евро
Власти Украины расследуют продажу конфискованного у Газпрома имущества по заниженной цене
Объем депозитов в банках США вырос на рекордный $1 трлн в I квартале
В ВОЗ опасаются увеличения вдвое жертв малярии в Африке из-за последствий пандемиии COVID-19
В Швеции от коронавируса скончались уже более 2 тыс. человек
Президент Алиев распорядился выделить 1 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Нахчыване
Президент Алиев распорядился выделить около 1,2 млн манатов на бурение субартезианских скважин в 13 населенных пунктах Азербайджана
ИВ Гобустана направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк Республика присоединился к кампании фонда Nargis по поддержке малообеспеченных семей!
NEQSOL Holding объявляет о назначении нового Заместителя Генерального Директора, Руководителя Телеком направления
Инновации в нефтедобыче: SOCAR запускает проект «Цифрового месторождения» на платформе SAP UFAM
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог