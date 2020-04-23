Боррель напомнил властям Израиля о позиции ЕС по оккупированным палестинским территориям

Европейский союз принимает к сведению политическое соглашение, которое может проложить путь к формированию правительства в Израиле и подтверждает свою позицию по статусу оккупированных палестинских территорий, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Позиция Европейского союза в отношении статуса территорий, оккупированных Израилем в 1967 году, остается неизменной. Согласно международному праву и соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН, включая резолюции 242 (1967) и 338 (1973), Европейский союз не признает суверенитет Израиля над оккупированным Западным берегом (реки Иордан)", - говорится в коммюнике высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном в четверг в Брюсселе.
В документе отмечается, что ЕС "вновь заявляет, что любая аннексия будет представлять собой серьезное нарушение международного права".
"Европейский союз будет продолжать внимательно следить за ситуацией и ее более широкими последствиями и будет действовать соответственно", - пообещал Боррель.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер оппозиции Бени Ганц в итоге переговоров договорились о формировании правительства национального единства.
В Израиле уже год длится политический кризис. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в кнессете примерно одинаковое количество мест. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство.
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