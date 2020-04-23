Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8386 RUR   0.0224 GBR   2.0975 TRY   0.2436

Цена на нефть

22.04   $/bbl WTI 13.78 2.21 Brent 20.37 1.04

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 23.04.2020 22:15

Клиенты Bank of China потеряли $85 млн на инвестициях в продукты, привязанных к цене WTI

Клиенты Bank of China потеряли порядка $85 млн на инвестициях в продукты, привязанные к стоимости нефти WTI, после падения цены майских фьючерсов в понедельник в отрицательную зону.

Сотни розничных инвесторов высказывают в интернете свое возмущение сложившейся ситуацией, сообщает агентство Bloomberg. В результате падения нефтяного рынка их потери составили около 200 млн юаней ($28 млн), а после того, как цены ушли в минус - еще порядка 400 млн юаней, отмечают источники агентства.

Bank of China на этой неделе приостановил продажу инвестиционных продуктов, привязанных к WTI. Вслед за ним другие крупные китайские банки также остановили продажи подобных продуктов, ставших довольно популярными в качестве инструмента спекуляций на колебаниях цен на нефть.

По данным источников, большинство из более 3,7 тыс. розничных инвесторов, купивших указанный инвестиционный продукт Bank of China, делали ставку на рост цен на нефть. Теперь многие из них в бешенстве и требуют от банка возмещения части их потерь, говорят источники.

"Теоретически, банковские продукты, привязанные к стоимости нефти, должны иметь собственные инструменты управления рисками, которые предотвращают потери розничных инвесторов, - отмечает аналитик First Futures в Тяньцзине Чэнь Тун. - Фондовому управляющему следовало установить правило, предусматривающее ликвидацию позиций инвесторов при потере определенной доли стоимости инструмента".

Как сообщалось, цена нефти WTI по итогам торгов в понедельник опустилась до минус $37,63 за баррель. Однако во вторник, когда срок действия майских фьючерсов завершился, их стоимость составила $10 за баррель.

Bank of China при этом закрыл клиентские позиции при стоимости WTI на уровне минус 266,12 юаня ($37,48) за баррель. В банке настаивают, что закрытие позиций произошло в соответствии с правилами, о которых клиенты были осведомлены. Эти правила предусматривают закрытие позиций за день до истечения срока действия контрактов.

Серьезные потери розничных инвесторов, вероятно, привлекут больше внимания к китайскому рынку инвестиционных продуктов, привязанных к различным активам - от акций и облигаций до валют и сырьевых товаров. Объем этого рынка оценивается в $3 трлн.

В последние годы регуляторы пытались принять меры, чтобы повысить информированность розничных инвесторов о рисках инвестиций в подобные продукты, однако в этом направлении еще многое предстоит сделать.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, БАНК, КЛИЕНТЫ, ПОТЕРИ


Похожие новости


Всемирный банк прогнозирует развитие экономики Китая на уровне 2,3% в 2020 году Всемирный банк обсуждает с Китаем возможные меры оказания помощи в борьбе с коронавирусом ЦБ Китая готовится к выпуску собственной криптовалюты Alibaba стала крупным инвестором китайского банка CICC вслед за конкурентом Tencent АБИИ одобрил кредит на постройку метрополитена в Бангалоре на $335 млн Китайский банк может провести самое крупное IPO в мире в 2016г

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]