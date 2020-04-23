Клиенты Bank of China потеряли $85 млн на инвестициях в продукты, привязанных к цене WTI

Клиенты Bank of China потеряли порядка $85 млн на инвестициях в продукты, привязанные к стоимости нефти WTI, после падения цены майских фьючерсов в понедельник в отрицательную зону.

Сотни розничных инвесторов высказывают в интернете свое возмущение сложившейся ситуацией, сообщает агентство Bloomberg. В результате падения нефтяного рынка их потери составили около 200 млн юаней ($28 млн), а после того, как цены ушли в минус - еще порядка 400 млн юаней, отмечают источники агентства.

Bank of China на этой неделе приостановил продажу инвестиционных продуктов, привязанных к WTI. Вслед за ним другие крупные китайские банки также остановили продажи подобных продуктов, ставших довольно популярными в качестве инструмента спекуляций на колебаниях цен на нефть.

По данным источников, большинство из более 3,7 тыс. розничных инвесторов, купивших указанный инвестиционный продукт Bank of China, делали ставку на рост цен на нефть. Теперь многие из них в бешенстве и требуют от банка возмещения части их потерь, говорят источники.

"Теоретически, банковские продукты, привязанные к стоимости нефти, должны иметь собственные инструменты управления рисками, которые предотвращают потери розничных инвесторов, - отмечает аналитик First Futures в Тяньцзине Чэнь Тун. - Фондовому управляющему следовало установить правило, предусматривающее ликвидацию позиций инвесторов при потере определенной доли стоимости инструмента".

Как сообщалось, цена нефти WTI по итогам торгов в понедельник опустилась до минус $37,63 за баррель. Однако во вторник, когда срок действия майских фьючерсов завершился, их стоимость составила $10 за баррель.

Bank of China при этом закрыл клиентские позиции при стоимости WTI на уровне минус 266,12 юаня ($37,48) за баррель. В банке настаивают, что закрытие позиций произошло в соответствии с правилами, о которых клиенты были осведомлены. Эти правила предусматривают закрытие позиций за день до истечения срока действия контрактов.

Серьезные потери розничных инвесторов, вероятно, привлекут больше внимания к китайскому рынку инвестиционных продуктов, привязанных к различным активам - от акций и облигаций до валют и сырьевых товаров. Объем этого рынка оценивается в $3 трлн.

В последние годы регуляторы пытались принять меры, чтобы повысить информированность розничных инвесторов о рисках инвестиций в подобные продукты, однако в этом направлении еще многое предстоит сделать.