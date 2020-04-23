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Здравоохранение 23.04.2020 22:29

Объем депозитов в банках США вырос на рекордный $1 трлн в I квартале

Пандемия коронавирусной инфекции делает крупнейшие американские банки еще больше, поскольку компании и люди наводнили их деньгами на фоне нестабильности финансовых рынков, пишет The Wall Street Journal.

Объем депозитов вырос в первом квартале на рекордный $1 трлн, свидетельствуют данные Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC). Более половины этой суммы поступило в четыре ведущих банка страны - JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Wells Fargo & Co.и Citigroup Inc.

Причем полученный ими объем средств в $590 млрд почти вдвое превышает предыдущий рекорд квартального прироста депозитов всей банковской системы страны ($313 млрд).

Объем депозитов в JPMorgan в январе-марте вырос на $273 млрд. Это сродни поглощению другого банка из топ-10, отмечает аналитик Barclays Джейсон Голдберг. "А ведь некоторым из этих банков потребовалось сотня лет, чтобы попасть в топ-10", - добавляет он.

Основная часть из $1 трлн поступила на банковские депозиты в течение двух недель марта, подсчитала WSJ, основываясь на данных Федеральной резервной системы. В это время компании лихорадочно выбирали кредитные линии и запасались кэшем, готовясь к серьезной рецессии в экономике.

Рост депозитов показывает, насколько этот кризис отличается от предыдущего. В 2008 году крупнейшие банки были "плохими парнями", которые почти разрушили экономику. Сейчас они являются убежищами для нервничающих потребителей и бизнеса, ожидавшего приостановки деятельности.

"Мы считаем, что компании рассматривают нас как "тихие гавани" в этот стрессовый период", - говорил финансовый директор Bank of America Пол Донофрио в ходе телефонной конференции на прошлой неделе.

Объем выданных банками кредитов также резко подскочил в первом квартале. Bank of America, Citi, Wells Fargo и JPMorgan в совокупности увеличили размер выданных средств на $235 млрд. Этот квартальный прирост превышает среднегодовой подъем в период с 1984 года, сообщает FDIC.

Кроме того, объем выданных за три месяца JPMorgan, Bank of America и Wells Fargo кредитов впервые превысил $1 млрд.

Также банки помогли крупнейшим компаниям с рейтингами инвестиционного уровня организовать размещение облигаций на сотни миллиардов долларов. Значительная часть привлеченных таким образом средств также осела на депозитах, по данным экспертов.

Между тем остается вопрос, что банкам делать с этими деньгами, отмечается в статье. Поскольку компании никогда ранее не запасались такими объемами средств, банки не уверены в том, насколько долго эти средства будут храниться на их счетах.

Фининституты зарабатывают на разнице между ставками по депозитам и кредитам. Но если объем депозитов нестабилен, банки боятся предоставлять средства компаниям в виде кредитов, поскольку могут остаться без денег. По словам Голдберга из Barclays, сейчас отношение кредитов к депозитам упало до минимального уровня в истории.

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Тэги: США, БАНКИ, ДЕПОЗИТЫ, ПРИТОК


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