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Здравоохранение 23.04.2020 23:35

Количество случаев COVID-19 в США превысило 850 тыс., умерли уже почти 48 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом на территории США выросло до 851,6 тыс. человек, более 47,8 тыс. человек умерли с начала пандемии, следует из данных служб здравоохранения Соединенных Штатов.

После некоторого замедления роста заболеваемости в конце прошлой недели вновь наблюдается увеличение количества инфицированных и скончавшихся. Количество летальных исходов более чем удвоилось за последние десять дней.

В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано 262,3 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся там от последствий заражения COVID-19 - около 20,4 тыс. человек.

В соседнем штате Нью-Джерси выявлено 95,9 тыс. инфицированных. Там от коронавируса умерли более 5 тыс. человек.

На третьем месте по количеству заболевших находится штате Массачусетс. Там зафиксировано более 42,9 тыс. инфицированных COVID-19. От коронавируса умерли 2,1 тыс. человек.

Всего из заболевших коронавирусом в США к настоящему времени вылечились 84,1 тыс. человек.

Президент США Дональд Трамп 18 апреля заявил, что Соединенные Штаты продолжают успешную борьбу против коронавируса COVID-19, распространение заболевания идёт все медленнее. "Мы видим очень позитивные тренды. Пик заболеваний остался позади ", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Трамп также рассказал, что ряд штатов на текущей неделе начнёт постепенно возвращаться к нормальной жизни. Первыми открыть некоторые магазины планируют Техас и Вермонт.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, РОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]