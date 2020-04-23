Количество случаев COVID-19 в США превысило 850 тыс., умерли уже почти 48 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом на территории США выросло до 851,6 тыс. человек, более 47,8 тыс. человек умерли с начала пандемии, следует из данных служб здравоохранения Соединенных Штатов.
После некоторого замедления роста заболеваемости в конце прошлой недели вновь наблюдается увеличение количества инфицированных и скончавшихся. Количество летальных исходов более чем удвоилось за последние десять дней.
В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано 262,3 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся там от последствий заражения COVID-19 - около 20,4 тыс. человек.
В соседнем штате Нью-Джерси выявлено 95,9 тыс. инфицированных. Там от коронавируса умерли более 5 тыс. человек.
На третьем месте по количеству заболевших находится штате Массачусетс. Там зафиксировано более 42,9 тыс. инфицированных COVID-19. От коронавируса умерли 2,1 тыс. человек.
Всего из заболевших коронавирусом в США к настоящему времени вылечились 84,1 тыс. человек.
Президент США Дональд Трамп 18 апреля заявил, что Соединенные Штаты продолжают успешную борьбу против коронавируса COVID-19, распространение заболевания идёт все медленнее. "Мы видим очень позитивные тренды. Пик заболеваний остался позади ", - сказал он на брифинге в Белом доме.
Трамп также рассказал, что ряд штатов на текущей неделе начнёт постепенно возвращаться к нормальной жизни. Первыми открыть некоторые магазины планируют Техас и Вермонт.
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