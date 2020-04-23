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ТЭК 23.04.2020 20:03

Нефть усилила рост на опасениях разрастания конфликта США и Ирана, WTI прибавляет около 30%

Нефтяной рынок поднимается в четверг на фоне растущей угрозы усиления конфликта между США и Ираном, WTI прибавляет в цене около 30%.

Поддержку рынку также оказывают сигналы постепенного восстановления спроса в Китае.

Стоимость июньских контрактов на WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в четверг поднялась до $17,86 за баррель, что на $4,08 (29,61%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени подорожали на $2,08 (10,21%) - до $22,45 за баррель.

Напряженность в отношениях США и Ирана вновь усилилась после того, как Тегеран заявил в среду об успешном запуске своего первого военного спутника.

США и их союзники неоднократно выражали опасения в связи с подобными пусками в Иране. Они полагают, что истинной целью иранских инженеров является не столько отправка в космос спутников, сколько испытание баллистических технологий.

Вслед за этим американский президент Дональд Трамп написал в Twitter, что "проинструктировал ВМС США, чтобы они обстреливали и уничтожали любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море".

"Нефтяной рынок искал что-то, на что можно было бы опереться после нескольких дней болезненного падения цен, и сегодня он нашел утешение в происходящих событиях", - говорит аналитик по нефтяному рынку Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.

"Угроза президента США уничтожать иранские катера повышает вероятность нового витка конфликта на Ближнем Востоке - в ключевом регионе добычи нефти, и трейдеры обычно ожидают в таких случаях сокращения поставок из региона", - цитирует эксперта MarketWatch.

Тем временем Китай в первом квартале текущего года увеличил импорт нефти на 5%, свидетельствуют данные Associated Press. В марте импорт вырос на 4,5% к аналогичному месяцу прошлого года.

Увеличение импорта эксперты связывают с наращиванием Китаем стратегических резервов в условиях резкого падения цен на нефть.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]