Нефть усилила рост на опасениях разрастания конфликта США и Ирана, WTI прибавляет около 30%

Нефтяной рынок поднимается в четверг на фоне растущей угрозы усиления конфликта между США и Ираном, WTI прибавляет в цене около 30%.
Поддержку рынку также оказывают сигналы постепенного восстановления спроса в Китае.
Стоимость июньских контрактов на WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в четверг поднялась до $17,86 за баррель, что на $4,08 (29,61%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени подорожали на $2,08 (10,21%) - до $22,45 за баррель.
Напряженность в отношениях США и Ирана вновь усилилась после того, как Тегеран заявил в среду об успешном запуске своего первого военного спутника.
США и их союзники неоднократно выражали опасения в связи с подобными пусками в Иране. Они полагают, что истинной целью иранских инженеров является не столько отправка в космос спутников, сколько испытание баллистических технологий.
Вслед за этим американский президент Дональд Трамп написал в Twitter, что "проинструктировал ВМС США, чтобы они обстреливали и уничтожали любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море".
"Нефтяной рынок искал что-то, на что можно было бы опереться после нескольких дней болезненного падения цен, и сегодня он нашел утешение в происходящих событиях", - говорит аналитик по нефтяному рынку Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.
"Угроза президента США уничтожать иранские катера повышает вероятность нового витка конфликта на Ближнем Востоке - в ключевом регионе добычи нефти, и трейдеры обычно ожидают в таких случаях сокращения поставок из региона", - цитирует эксперта MarketWatch.
Тем временем Китай в первом квартале текущего года увеличил импорт нефти на 5%, свидетельствуют данные Associated Press. В марте импорт вырос на 4,5% к аналогичному месяцу прошлого года.
Увеличение импорта эксперты связывают с наращиванием Китаем стратегических резервов в условиях резкого падения цен на нефть.
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