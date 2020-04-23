Число смертей от коронавируса в британских больницах снижается второй день подряд

В Великобритании за сутки в больницах скончались 616 пациентов с коронавирусом, сообщает министерство здравоохранения страны.
Число смертей от коронавируса в Великобритании снижается второй день подряд. Так, в среду было зарегистрировано 763 смерти, а во вторник - 828 смертей.
В общей сложности от COVID-19 в стране умерли уже 18 738 человек.
Положительные тесты на коронавирус за последние сутки сдали 4 583 человека, всего за время эпидемии - 138 078 человек.
Газета Financial Times (FT) на этой неделе подсчитала, что число смертей от COVID-19 в Великобритании на самом деле больше чем в два раза превышает данные министерства здравоохранения страны. По данным газеты, проанализировавшей британскую статистику, из-за коронавируса в Великобритании умерли 41 тыс. человек. Причина такого расхождения в том, что британский Минздрав в своей статистике учитывает только тех, кто умер в больнице, в то время как FT подсчитала и смерти за пределами лечебных учреждений.
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