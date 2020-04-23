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Здравоохранение 23.04.2020 22:48

В Шотландии рассчитывают вернуться к нормальной жизни после COVID-19 не раньше 2021 года

Первый министр Шотландии Никола Стерджен в четверг заявила, что "возвращение к нормальной жизни" после ситуации с коронавирусом COVID-19 вряд ли произойдет в этом году.

"Возвращение к нормальной жизни, как мы знаем, не представляется возможным в ближайшем будущем", - приводят британские СМИ слова Стерджен.

По ее словам, "социальная дистанция и ограничения контакта с другими людьми будут реалией нашей жизни еще долгое время".

"Это точно будет так до того момента, пока лечение и создание вакцины не смогут предложить нам других вариантов. А это означает, что, возможно, эти меры будут действовать до конца этого года, а может даже и дольше", - отметила первый министр Шотландии.

С начала вспышки коронавирусной инфекции в Великобритании зарегистрировано почти 140 тыс. случаев заболевания. Около 19 тыс. человек скончались.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ШОТЛАНДИЯ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]