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Здравоохранение 23.04.2020 21:35

В ВОЗ опасаются увеличения вдвое жертв малярии в Африке из-за последствий пандемиии COVID-19

Число жертв малярии в субтропической Африке в текущем году может вырасти вдвое по сравнению с показателями 2018 года и достигнуть 769 тыс. человек, так как борьбе против этого заболевания будет мешать пандемия коронавируса COVID-19, предупредили в четверг в ВОЗ.

В сообщении организации, выдержки из которого приводят европейские СМИ, отмечается, что эта цифра может стать реальностью в случае развития событий по наиболее неблагоприятному сценарию. Согласно этому варианту, врачи в африканских странах до того, как наступит наиболее жесткая фаза распространения COVID-19, вообще не успеют распределить противомоскитные сетки, а доступ населения к необходимым медикаментам снизится на 75%.

В связи с этим в ВОЗ призывают власти африканских стран немедленно начать распределение медикаментов и противомоскитных сеток, так как затем на континенте, как ожидается, начнется резкий рост числа заражений коронавирусом, и в таких условиях у медиков уже просто не хватит сил одновременно бороться и с COVID-19, и с малярией.

На субтропическую Африку приходится 95% случаев заболеваний и смертей людей от малярии, напоминает французская радиостанция RFI.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФРИКА, МАЛЯРИЯ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]