В Канаде число заболевших коронавирусом приблизилось к 41 тыс., более 2 тыс. человек скончались

Число заразившихся COVID-19 на территории Канады за месяц превысило 40,8 тыс. человек, свыше 2 тыс. умерли с начала пандемии, сообщило министерство здравоохранения страны.

Во франкоговорящей провинции Квебек, наиболее пострадавшей от пандемии, зафиксировано более 20,9 тыс. случаев заражения, в соседней провинции Онтарио, где находится столица страны Оттава, - 12,8 тыс. В расположенных на западе Канады провинциях Альберта - около 3,4 тыс., в Британской Колумбии - около 1,8 тыс.

При этом в провинции Квебек и Онтарио зафиксировано самое большое количество летальных исходов по стране - 1134 и 713 соответственно. Наибольший прирост смертности от коронавируса наблюдается в Квебеке.

Значительный рост заболеваемости коронавирусом в Канаде, население которой составляет 37,6 млн человек, начался в конце прошлого месяца. По состоянию на 22 марта в стране было выявлено всего около 1,4 тыс. инфицированных COVID-19.

В настоящее время тестирование на коронавирус прошли почти 612,1 тыс. человек, из которых более 570,5 тыс. дали негативный результат.

Единственная административная единица Канады, где по-прежнему не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, - это северная и наименее населенная территория Нунавут.