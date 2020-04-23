Кувейт уже приступил к сокращению нефтяного экспорта - министерство нефти страны

Кувейт уже приступил к сокращению поставок своей нефти на внешние рынки, не дожидаясь начала следующего месяца, сообщает кувейтское агентство новостей KUNA со ссылкой на министерство нефти страны.

Данные о темпах сокращения не раскрываются.

Ранее в апреле страны ОПЕК+ договорились с 1 мая начать снижать нефтедобычу и призвать основных производителей, не входящих в альянс, обеспечить соразмерный и своевременный вклад в усилия, нацеленные на стабилизацию нефтяного рынка. База отсчета квот по снижению - октябрь 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, для которых она составит 11 млн б/с. Так, в мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ от этого уровня составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).

Из-за того, что некоторые страны ОПЕК, в частности, Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ, в апреле существенно нарастили добычу из-за развала предыдущего соглашения, их объемы сокращений должны быть больше официально установленных квот.

В соответствии с договоренностями, Кувейт должен снизить добычу на 140 тыс. б/с с базового уровня 2,809 млн б/с. В марте эмират добывал 2,840 млн б/с.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в среду призвало страны ОПЕК+ начать сокращать добычу как можно быстрее, а также рассмотреть углубление этих сокращений.

"Мы продолжаем видеть необычайные потрясения на рынках нефти в этот "черный апрель" для промышленности. Сокращение предложения ОПЕК+ является солидным началом (для балансировки рынка - ИФ), но недостаточным для немедленного восстановления баланса рынка из-за масштабов падения спроса", - написал глава МЭА Фатих Бироль на своей странице в Twitter.