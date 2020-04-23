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Здравоохранение 23.04.2020 21:28

В Швеции от коронавируса скончались уже более 2 тыс. человек

В Швеции за время эпидемии коронавируса скончался уже 2021 человек, сообщает в четверг агентство общественного здравоохранения страны.

За сутки в стране зарегистрировали 84 летальных исхода, согласно статистике на сайте Worldometers.

Положительный тест на коронавирус сдали 16 755 жителей страны, из них за последние сутки - 751 человек. Больше всего заболевших - 6,7 тыс. - выявлено в Стокгольмском регионе.

Швеция из-за коронавируса не вводила строгих ограничений, которые ввели большинство стран в Европе. Власти Швеции запретили собираться группами больше 50 человек, в то время как в Германии, например, запрещено собираться вместе более чем двум людям. Также в Швеции продолжают работать кафе, не запрещено проводить свадьбы и другие мероприятия, если в них участвуют не более 50 человек.

Власти страны неоднократно говорили о необходимости выработать у граждан коллективный иммунитет. Однако в последнее время такие методы вызывают все больше критики. СМИ и эксперты обращают внимание на то, что в соседних Финляндии, Дании и Норвегии, где действуют более жесткие меры, уровень смертности ниже, чем в Швеции.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ШВЕЦИЯ, КОРОНАВИРУС, СМЕРТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]