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Здравоохранение 23.04.2020 23:07

Почти половина заболевших COVID-19 в Рио-де-Жанейро уже выздоровели

В бразильском городе Рио-де-Жанейро выздоровели 48% человек, у которых ранее диагностировали коронавирус, сообщает в четверг "Аженсия Бразил".

Так, в Рио-де-Жанейро зарегистрировано 3656 случаев заражения с начала эпидемии. К среде выздоровели 1775 заболевших, скончались - 303 человека.

На прошлой неделе сообщалось, что коронавирус нового типа выявили у губернатора штата Рио-де-Жанейро Уилсона Уитцела, который неоднократно подвергал критике позицию президента страны Жаира Болсонару. Болсонару не считает коронавирус серьезной проблемой, считает, что ограничительные меры, введенные для его сдерживания, могут слишком сильно навредить экономике.

Тем не менее, в стране пока действует ряд ограничений. В частности, в самом Рио-де-Жанейро закрыты популярные общественные пляжи, достопримечательности, музеи, не работают школы.

Всего в Бразилии выявлено 45,7 тыс. случаев заражения. К настоящему моменту выздоровели уже больше половины зараженных - 25,3 тыс. человек, скончались свыше 2,9 тыс.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, РИО, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]