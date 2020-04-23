Представленный Францией и Тунисом проект резолюции СБ ООН содержит призыв к перемирию во всем мире

Франция и Тунис внесли проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающий к немедленному прекращению боевых действий во всем мире, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире Организации.
По словам собеседника агентства, в настоящее время члены Совбеза ведут переговоры по проекту. Дата голосования пока не назначена.
Совет Безопасности "требует всеобщего и немедленного прекращения боевых действий во всех странах", говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса".
В проекте содержится призыв ко всем сторонам вооруженных конфликтов незамедлительно установить гуманитарную паузу как минимум на 30 дней.
Кроме того, в документе предлагается на время пандемии наделить миротворческие силы ООН полномочиями оказывать поддержку странам по сдерживанию коронавируса.
"Беспрецедентные масштабы пандемии COVID-19, вероятно, поставят под угрозу поддержание международного мира и безопасности", - отмечается в проекте.
Вопрос об упоминании ВОЗ в проекте резолюции остается открытым.
Ранее Генассамблея ООН единогласно приняла резолюцию, призывающую обеспечить общедоступность лекарств, защитных средств и будущих вакцин против коронавируса, в которой признается "важнейшая ведущая роль, которую играет ВОЗ" в борьбе с пандемией. США решили дистанцироваться от пункта резолюции, которая касалась ВОЗ.
9 апреля Совет Безопасности провел первое заседание по коронавирусу в режиме видеосвязи. Члены Совета обсудили вопросы, которые подпадают под мандат СБ: проведение миротворческих операций и гуманитарных миссий на фоне пандемии и призыв генсекретаря ООН Антониу Гутерриша к немедленному повсеместному прекращению боевых действий.
В марте члены СБ ООН не смогли договориться о заявлении председателя по коронавирусу из-за разницы в подходах к определению истоков проблемы, а также из-за просьб ряда государств внести в заявление пункт о необходимости снятия односторонних санкций, которые мешают борьбе с COVID-19.
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