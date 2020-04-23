В ООН заявили, что аннексия Израилем территорий на Западном берегу Иордана закроет возможность переговоров

Аннексия Израилем территорий на Западном берегу реки Иордан ударит по решению о сосуществовании двух государств и закроет дверь для возобновления переговоров, заявил в четверг на заседании Совбеза ООН специальный координатор Организации по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов.
"Опасная перспектива аннексии Израилем территорий оккупированного Западного берега реки Иордан представляет собой растущую угрозу", - сказал Младенов по видеосвязи на заседании СБ ООН, отметив, что этот шаг нарушит международное право.
По его словам, аннексия также "нанесет сокрушительный удар по решению через сосуществование двух государств, закроет дверь для возобновления переговоров и поставит под угрозу усилия по достижению мира в регионе".
Также Младенов призвал израильское и палестинское руководство "использовать нынешний момент и предпринять шаги к миру". Он также призвал их воздержаться от односторонних действий, которые могут подорвать шансы на мир между двумя народами и лишь углубить противоречия.
Ранее в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил с заявлением, в котором напомнил властям Израиля о позиции ЕС по оккупированным палестинским территориям, согласно которой Европейский союз не признает суверенитет Израиля над оккупированным Западным берегом.
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