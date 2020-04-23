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Здравоохранение 23.04.2020 23:25

В штате Нью-Йорк, по предварительным оценкам, заражено коронавирусом почти 14% населения

Первые анализы на антитела к коронавирусу, которые сдали примерно 3 тыс. человек в штате Нью-Йорк, показали заражение у 13,9%, сообщил губернатор Эндрю Куомо журналистам в четверг.

"Это предварительные данные первой фазы исследования на антитела по всему штату. У нас есть около 3 тыс. проведенных анализов на антитела из 19 округов и 40 населенных пунктов", - сказал Куомо.

Он добавил, что тестирование проводилось среди людей, которые "не сидят дома".

"По предварительным оценкам, уровень заражения составляет 13,9%", - отметил Куомо.

Таким образом, по словам губернатора, можно предположить, что 2,7 млн человек в штате могут иметь положительный результат на COVID-19.

Как отмечает университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по коронавирусу, в штате Нью-Йорк зафиксировано 263 754 случая заражения COVID-19 и 19 453 летальных исхода. Почти 670 тыс. человек там сдали анализы на коронавирус.

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Тэги: США, ВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]