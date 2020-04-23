Пентагон продемонстрировал готовность стратегической авиации к действиям, несмотря на пандемию

Американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer совершил беспосадочный транстихоокеанский перелет с авиабазы Элсуорт (штат Южная Дакота) до Японии и обратно для демонстрации готовности решать задачи даже в условиях пандемии коронавируса, сообщило Стратегическое командование США.
"Для противостояния от невидимых угроз глобальной пандемии до военной агрессии и применения силовых действий мы остаемся смертоносной... силой", - говорится в сообщении.
При этом указывается, что операция продемонстрировала также "непредсказуемость в действиях стратегических бомбардировщиков".
B-1B Lancer провел в воздухе около 30 часов. После подлета к Японии его встретили шесть истребителей ВВС США F-16, базирующихся на авиабазе Мисава (в префектуре Аомори на севере японского острова Хоккайдо), а также семь истребителей F-2 и восемь истребителей F-15 Сил самообороны Японии. По имеющимся данным, стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B выполнил учебное бомбометание в районе авиационного полигона Драугон вблизи авиабазы Мисава под прикрытием истребителей, а затем направился обратно в США.
"Эта миссия является демонстрацией того, что... у нас есть возможность действовать из различных районов по всему миру даже во время глобальной пандемии", - заявил глава Командования глобального удара ВВС США генерал Тимоти Рэй.
По утверждению Стратегического командования, нынешняя операция представляет собой "образец динамичного задействования сил".
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