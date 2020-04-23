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Здравоохранение 23.04.2020 22:40

В Турции выявили свыше 100 тыс. заражения коронавирусом

В Турции к четвергу зарегистрировали 101 790 случаев заражения коронавирусом, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на Минздрав страны.

В частности, за последние сутки в стране выявили свыше 3 тыс. новых случаев заражения COVID-19.

Кроме того, 115 человек скончались за последние 24 часа. В общей же сложности, в Турции скончались свыше 2,4 тыс. заразившихся коронавирусом.

В то же время, только в четверг выздоровели свыше 2 тыс. человек, а всего за время эпидемии - 18,4 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]