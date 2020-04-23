В Турции выявили свыше 100 тыс. заражения коронавирусом

В Турции к четвергу зарегистрировали 101 790 случаев заражения коронавирусом, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на Минздрав страны.
В частности, за последние сутки в стране выявили свыше 3 тыс. новых случаев заражения COVID-19.
Кроме того, 115 человек скончались за последние 24 часа. В общей же сложности, в Турции скончались свыше 2,4 тыс. заразившихся коронавирусом.
В то же время, только в четверг выздоровели свыше 2 тыс. человек, а всего за время эпидемии - 18,4 тыс. человек.
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