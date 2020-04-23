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Дальнее зарубежье 23.04.2020 23:04

Боевики "Джабхат ан-Нусры" обстреляли два населенных пункта в Сирии

Боевики "Джабхат ан-Нусры" за сутки обстреляли два населенных пункта в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Олег Журавлёв.

"Зафиксировано два обстрела населенного пункта Мизназ в провинции Алеппо и один обстрел населенного пункта Дадих в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джабхат ан-Нусра", - заявил Журавлёв.

По его словам, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации не было зафиксировано обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции.

Руководитель ЦПВС отметил, что в четверг российская военная полиция продолжила патрулирование в провинциях Алеппо и Хасеке. Также было проведено воздушное патрулирование силами армейской авиации.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ОБСТРЕЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]