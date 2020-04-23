Боевики "Джабхат ан-Нусры" за сутки обстреляли два населенных пункта в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Олег Журавлёв.

"Зафиксировано два обстрела населенного пункта Мизназ в провинции Алеппо и один обстрел населенного пункта Дадих в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джабхат ан-Нусра", - заявил Журавлёв.

По его словам, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации не было зафиксировано обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции.

Руководитель ЦПВС отметил, что в четверг российская военная полиция продолжила патрулирование в провинциях Алеппо и Хасеке. Также было проведено воздушное патрулирование силами армейской авиации.