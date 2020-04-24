Минэнерго США предлагает ограничить импорт ядерного топлива из РФ и КНР, хочет восстановить лидерство в отрасли

Минэнерго США разработало стратегию, направленную на восстановление лидерства США в области ядерной энергетики.
"Ослабление американской промышленной базы на переднем крае сферы ядерного топливного цикла за последние несколько десятилетий поставило под угрозу наши национальные интересы и национальную безопасность", - приводится заявление министра энергетики Дэна Бруйетта на сайте ведомства.
"Америка утратила свою конкурентоспособную глобальную позицию мирового лидера в области атомной энергетики", - говорится в докладе, который подготовлен для американского президента. В нем отмечается, что "США уступили свои лидерские позиции странам с государственными предприятиями, в том числе России и Китаю".
Министерство предлагает ограничить импорт американскими компаниями российского и китайского ядерного топлива, чтобы не допустить завоевания РФ и КНР доминирующих позиций в его переработке, поскольку это чревато "геополитическими вызовами для США".
"Америка находится на грани проигрыша, она теряет способность производить собственное ядерное топливо, а это угрожает нашим национальным интересам и национальной безопасности", - подчеркнуло Минэнерго.
Ведомство предусматривает, что для выправления положения "правительство США выйдет на рынки, где в настоящее время доминируют российские и китайские государственные предприятия (SOE) и восстановит наши позиции в качестве мирового лидера в области экспорта лучших в своем классе ядерных энергетических технологий".
В то же время, министр отметил, что "стратегия восстановления американского лидерства в ядерной энергетике предлагает множество вариантов".
"С точки зрения национальной безопасности крайне важно, чтобы мы предприняли смелые шаги по сохранению и развитию всего американского атомного энергетического сектора", - сказал чиновник.
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