Нефть дорожает на новостях о снижении добычи, Brent торгуется у $22,5 за баррель

Нефть продолжает отыгрывать драматические потери начала недели, когда фьючерсы на WTI падали ниже нуля, в то же время участники рынка пока не видят четких сигналов, говорящих о сроках восстановления спроса, и ожидают новых скачков цен.
С начала марта ежедневные снижения или повышения цен на контракты WTI составляют в среднем 10%, напоминает The Wall Street Journal.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 составляет $22,53 за баррель, что на 5,6% ($1,2) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 7,8% ($1,28) - до $17,78 за баррель.
В США производители начали останавливать скважины и прекращать бурение новых, что может снизить добычу в США примерно на 20%. В частности, аналитики IHS Markit Ltd. оценивают объем добычи, находящейся под угрозой остановки, в 1,75 млн баррелей в сутки.
Китайская экономика восстанавливается, однако накопленные КНР запасы, составляющие около 1,3 млрд баррелей, будут сдерживать импорт, пишет агентство Bloomberg.
Кувейт и Алжир заявили о начале снижения производства еще до вступления в силу соглашения ОПЕК+. В то же время заявленные нефтедобывающими странами объемы снижения добычи аналитики считают недостаточными для восстановления баланса между спросом и предложением на рынке.
В четверг июньские контракты выросли на 20%, а фьючерсы на Brent - на 4,7% на фоне новостей о восстановлении китайской экономики, в частности работы транспорта и НПЗ, а также из-за роста напряженности межу США и Ираном.
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