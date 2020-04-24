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ТЭК 24.04.2020 09:04

Нефть дорожает на новостях о снижении добычи, Brent торгуется у $22,5 за баррель

Нефть продолжает отыгрывать драматические потери начала недели, когда фьючерсы на WTI падали ниже нуля, в то же время участники рынка пока не видят четких сигналов, говорящих о сроках восстановления спроса, и ожидают новых скачков цен.

С начала марта ежедневные снижения или повышения цен на контракты WTI составляют в среднем 10%, напоминает The Wall Street Journal.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 составляет $22,53 за баррель, что на 5,6% ($1,2) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 7,8% ($1,28) - до $17,78 за баррель.

В США производители начали останавливать скважины и прекращать бурение новых, что может снизить добычу в США примерно на 20%. В частности, аналитики IHS Markit Ltd. оценивают объем добычи, находящейся под угрозой остановки, в 1,75 млн баррелей в сутки.

Китайская экономика восстанавливается, однако накопленные КНР запасы, составляющие около 1,3 млрд баррелей, будут сдерживать импорт, пишет агентство Bloomberg.

Кувейт и Алжир заявили о начале снижения производства еще до вступления в силу соглашения ОПЕК+. В то же время заявленные нефтедобывающими странами объемы снижения добычи аналитики считают недостаточными для восстановления баланса между спросом и предложением на рынке.

В четверг июньские контракты выросли на 20%, а фьючерсы на Brent - на 4,7% на фоне новостей о восстановлении китайской экономики, в частности работы транспорта и НПЗ, а также из-за роста напряженности межу США и Ираном.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]