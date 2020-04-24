Число заражений COVID-19 в Армении достигло 1596, число вылечившихся - 728

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Армении в пятницу увеличилось на 73 и достигло 1596, сообщает армянский единый информационный центр.

По данным центра, за минувшие сутки число летальных случаев с COVID-19 увеличилось на три и достигло 27. Выздоровели после коронавируса 728 человек.