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Дальнее зарубежье 24.04.2020 11:22

Число заражений COVID-19 в Армении достигло 1596, число вылечившихся - 728

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Армении в пятницу увеличилось на 73 и достигло 1596, сообщает армянский единый информационный центр.

По данным центра, за минувшие сутки число летальных случаев с COVID-19 увеличилось на три и достигло 27. Выздоровели после коронавируса 728 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]