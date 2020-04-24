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СНГ 24.04.2020 11:33

Ситуация с коронавирусом угрожает передвижению рабочей силы и торговле между странами СНГ - замглавы МИД РФ Панкин в интервью "Интерфаксу"

Распространение коронавируса может негативно сказаться на свободном передвижении рабочей силы, товаров и услуг на пространстве СНГ, но Россия совместно с партнерами по интеграционным объединениям прилагает максимум усилий для нивелирования негативных последствий пандемии, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Что касается пространства СНГ, текущая ситуация, безусловно, угрожает таким аспектам интеграционного сотрудничества, как свободное передвижение рабочей силы, беспрепятственная взаимная торговля товарами и услугами", - сказал Панкин в интервью "Интерфаксу".

Замминистра отметил, что "с момента начала пандемии региональные межгосударственные структуры в рамках тех компетенций, которые им делегированы государствами-участниками, прилагают максимум усилий, чтобы справиться со своей задачей - дать отпор коронавирусной инфекции и внести свой вклад в борьбу с ее последствиями".

"Совместно с партнерами по СНГ, ЕАЭС и ОДКБ мобилизовали все имеющиеся для этого возможности", - заявил Панкин.

В частности, замминистра отметил, что между странами-участницами Содружества "ведется обмен опытом и наилучшими практиками в области медицинского и медико-санитарного реагирования, а российские специалисты оказывают коллегам из стран СНГ консультативно-методическую помощь".

"Вопрос о борьбе с пандемией включен в повестку дня Совета глав правительств СНГ 29 мая этого года. На нем планируется принять совместное заявление по этой теме", - заявил Панкин.

По его словам, "пандемия коронавируса - новый глобальный вызов всему человечеству".

"В мировой истории уже были и войны, и масштабные смертельные эпидемии, но такого, чтобы болезнь парализовала всю планету, вспомнить сложно. В этих беспрецедентных обстоятельствах большинство интеграционных объединений по всему миру проходят серьезную проверку на прочность", - сказал высокопоставленный российский дипломат. Он подчеркнул, что "для минимизации потерь от кризиса, вызванного распространением COVID-19, требуется масштабная кооперация как на региональном, так и на глобальном уровнях".

"Чувство солидарности, взаимная поддержка и общая сплоченность сейчас как никогда важны и востребованы", - заявил Панкин.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, СНГ, КОРОНАВИРУС


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