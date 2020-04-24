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Религия 24.04.2020 11:25

У мусульман Саудовской Аравии в пятницу начался месяц Рамадан

В Саудовской Аравии в пятницу начался Рамадан - священный для мусульман месяц поста, сообщило саудовское агентство SPA со ссылкой на Верховный суд королевства.

"Исходя из наблюдений за новолунием, решено, что месяц Рамадан начнется в пятницу", - говорится в заявлении суда.

Из-за пандемии коронавируса большинство мечетей и молитвенных объектов остаются закрытыми. Правительство призывает жителей совершать молитвы дома.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выразил сожаление по поводу того, что у мусульман нет возможности совершать молитвы в мечетях.

"Мне больно от того, что священный месяц наступил на фоне обстоятельств, которые не позволяют нам совершать групповые молитвы и "таравих" - особые молитвы в ночное время Рамадана - в мечетях из-за мер предосторожности, призванных защитить жизни и здоровье людей в борьбе с пандемией коронавируса", - цитирует агентство выдержки из заявления короля.

Во время Рамадана большинство мусульман отказываются от принятия еды и напитков в дневное время суток - от рассвета до заката, а в вечернее и ночное время собираются для молитв и принятия пищи.

Сообщается, что некоторые арабские страны ослабили ограничения по случаю Рамадана.

Так, накануне в ОАЭ ослабили общенациональный карантин до восьмичасового режима комендантского часа в ночное время. Кроме того, в стране открыли несколько торговых центров и рынков.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, РАМАДАН, ОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]