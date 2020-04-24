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Дальнее зарубежье 24.04.2020 11:49

Число заболевших коронавирусом на авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" достигло 840 моряков

По меньшей мере, уже у 840 членов команды американского атомного авианосца USS Theodore Roosevelt (CVN-71) ("Теодор Рузвельт") выявлено заболевание коронавирусом, сообщили ВМС США.

На данный момент протестировано 100% членов команды авианосца, который уже почти месяц как выведен из строя из-за вспышки COVID-19 на его борту. Из почти 5 тыс. членов экипажа у 4098 моряков исследование на вирус дало отрицательный результат. По меньшей мере, 88 моряков после заболевания выздоровели. В настоящее время в военном госпитале на Гуаме находятся четыре члена команды авианосца. Один моряк скончался от коронавируса.

Как сообщалось, в конце марта из-за вспышки коронавируса на борту авианосец был в экстренном порядке направлен на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана. После прибытия на Гуам большая часть команды авианосца сошла на берег и была переведена на карантин.

В настоящее время на авианосце осуществляется широкомасштабная санитарная обработка. Продолжается также осмотр моряков.

Между тем, командующий американскими войсками на Гуаме контр-адмирал Джон Менони на этой неделе заявил: "В предстоящие несколько недель мы вернем большую часть его команды на корабль, и в ближайшем будущем они должны будут выйти в море".

По данным ВМС США, в настоящее время на флоте зафиксировано самое большое количество заболевших коронавирусом в вооруженных силах - 1 тыс. 252 человека. Всего в американских войсках выявлено более 5,4 тыс. инфицированных.

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Тэги: США, АВИАНОСЕЦ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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