BNA направит около 195 тыс. манатов на услуги цифрового маркетинга и мониторинга СМИ

Бакинское транспортное агентствто (BNA) направит около 195 тыс. манатов на проведение мониторинга СМИ и анализ рисков.

Согласно материалам www.tender.gov.az, с ООО «Inpress PR Solutions» подписан контракт на проведение мониторинга СМИ, анализ рисков и управления, анализ коммуникационных каналов и оптимизация, цифровой маркетинг, оказание консультативных услуг по анализу контента, управления и анализа социальных медиа.

Сумма контракта - 194, 707 тыс. манатов.

BNA создано указом президента от 21 декабря 2015 года. Основная цель в деятельности Агентства заключается в обеспечении безопасного, беспрерывного и удобного передвижения автотранспортных средств и пешеходов на административной территории Баку.

Б.Рустамбеков