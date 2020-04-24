BNA направит около 195 тыс. манатов на услуги цифрового маркетинга и мониторинга СМИ

Бакинское транспортное агентствто (BNA) направит около 195 тыс. манатов на проведение мониторинга СМИ и анализ рисков.
Согласно материалам www.tender.gov.az, с ООО «Inpress PR Solutions» подписан контракт на проведение мониторинга СМИ, анализ рисков и управления, анализ коммуникационных каналов и оптимизация, цифровой маркетинг, оказание консультативных услуг по анализу контента, управления и анализа социальных медиа.
Сумма контракта - 194, 707 тыс. манатов.
BNA создано указом президента от 21 декабря 2015 года. Основная цель в деятельности Агентства заключается в обеспечении безопасного, беспрерывного и удобного передвижения автотранспортных средств и пешеходов на административной территории Баку.
Б.Рустамбеков
Ветеранам II мировой войны в Азербайджане окажут единовременную материальную помощь в размере около $900
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Депутаты Европарламента о т.н. «выборах» в Нагорном Карабахе
В Азербайджане арестованы киберпреступники из Болгарии
У мусульман Саудовской Аравии в пятницу начался месяц Рамадан
Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тыс. человек, инфицировано более 2,7 млн - университет Хопкинса
В Таиланде за последние сутки не зарегистрировано летальных исходов, связанных с COVID-19
Мелиорация и водное хозяйство направит около 5,5 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Нахчыване
Саакашвили сообщил, что Зеленский поручил ему заняться переговорами с МВФ
5,8 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, 60 человек умерли - оперштаб
МИД Японии присвоил поездкам в РФ из-за коронавируса предпоследний уровень опасности
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк Республика присоединился к кампании фонда Nargis по поддержке малообеспеченных семей!
NEQSOL Holding объявляет о назначении нового Заместителя Генерального Директора, Руководителя Телеком направления
Инновации в нефтедобыче: SOCAR запускает проект «Цифрового месторождения» на платформе SAP UFAM
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог