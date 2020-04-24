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Транспорт и связь 24.04.2020 11:30

BNA направит около 195 тыс. манатов на услуги цифрового маркетинга и мониторинга СМИ

Бакинское транспортное агентствто (BNA) направит около 195 тыс. манатов на проведение мониторинга СМИ и анализ рисков.

Согласно материалам www.tender.gov.az, с ООО «Inpress PR Solutions» подписан контракт на проведение мониторинга СМИ, анализ рисков и управления, анализ коммуникационных каналов и оптимизация, цифровой маркетинг, оказание консультативных услуг по анализу контента, управления и анализа социальных медиа.

Сумма контракта - 194, 707 тыс. манатов.

BNA создано указом президента от 21 декабря 2015 года. Основная цель в деятельности Агентства заключается в обеспечении безопасного, беспрерывного и удобного передвижения автотранспортных средств и пешеходов на административной территории Баку.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: BNA, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]