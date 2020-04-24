Трамп попытается перенести ноябрьские президентские выборы, считает Байден

Президент США Дональд Трамп в попытках обеспечить свое переизбрание на президентский пост постарается отложить выборы, запланированные на ноябрь 2020 года, заявил бывший вице-президент США демократ Джо Байден, считающийся основным соперником республиканца Трампа.
"Попомните мои слова: думаю, он попытается каким-нибудь образом отсрочить выборы, придумает какое-нибудь рациональное объяснение, почему их нельзя проводить", - цитирует издание Politico слова Байдена, сказанные на онлайн-мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию.
"Он полагает, что это единственный способ для него победить", - добавил политик.
Politico напоминает, что ранее на фоне пандемии коронавируса ряд штатов отменил праймериз и кокусы - часть внутрипартийных выборов в США, по итогам которых выбирают делегатов. Однако Байден настаивал на необходимости провести президентские выборы в срок, апеллируя к тому, что даже в годы Гражданской войны и Второй мировой в США выборы проходили.
Ранее Демократическая пария также предлагала расширить голосование по почте на выборах в ноябре, чтобы таким образом соблюсти меры социальной дистанции. Однако инициатива демократов встретила сопротивление со стороны администрации Трампа и республиканцев в Сенате: они указывали, что голосование по почте потребует применение директив федеральных властей в сфере, которая относится к компетенции штатов.
Politico отмечает, что реакция Трампа на эпидемиологический кризис ранее вызвала волну критики. Также, указывают в свою очередь западные СМИ, Трампа критикует за то, что он использует почти что ежедневные брифинги, посвященные ситуации вокруг коронавируса, в качестве предвыборных мероприятий для мобилизации сторонников. Между тем, такие его противники как Байден вынуждены оставаться дома из-за мер социальной изоляции.
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