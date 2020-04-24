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СНГ 24.04.2020 12:15

МИД Японии присвоил поездкам в РФ из-за коронавируса предпоследний уровень опасности

МИД Японии рекомендовал подданным воздержаться от любых поездок в Россию и 13 других государств в связи с распространением коронавируса, сообщили в пятницу японские СМИ.

Поездкам в эти страны МИД Японии присвоил третий, предпоследний уровень опасности. Наряду с Россией в список внесены Украина и Белоруссия, а также ряд ближневосточных стран, в том числе ОАЭ и Саудовская Аравия.

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги сообщил журналистам в пятницу, что иностранцам, которые были в одном из 14 государств в течение двух недель до прибытия в Японию, будет отказано во въезде в страну.

Мотэги сказал, что число стран и регионов, на которые распространяется запрет на поездки, увеличился до 87.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЯПОНИЯ, МИД, РОССИЯ, ПОЕЗДКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]