5,8 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, 60 человек умерли - оперштаб

Свыше 5,8 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировано в России за минувшие сутки, общее число диагнозов в стране достигло 68,6 тыс., сообщает оперативный штаб.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 5 849 в 82 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2 697 (46,1%)", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в пятницу.
"В России нарастающим итогом зарегистрировано 68 622 случаев (+9,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", - отмечают в штабе.
При этом в Москве за сутки отмечено 2 957 новых случаев, таким образом, всего в столице по данным на пятницу установлено 36 897 диагнозов.
За сутки подтверждено 60 летальных случаев с коронавирусом, из них 37 в Москве. Общее число смертей в России достигло, таким образом, 615.
"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 677 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России - 5 568", - уточнили в штабе.
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