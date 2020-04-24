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СНГ 24.04.2020 12:31

5,8 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, 60 человек умерли - оперштаб

Свыше 5,8 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировано в России за минувшие сутки, общее число диагнозов в стране достигло 68,6 тыс., сообщает оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 5 849 в 82 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2 697 (46,1%)", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в пятницу.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 68 622 случаев (+9,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", - отмечают в штабе.

При этом в Москве за сутки отмечено 2 957 новых случаев, таким образом, всего в столице по данным на пятницу установлено 36 897 диагнозов.

За сутки подтверждено 60 летальных случаев с коронавирусом, из них 37 в Москве. Общее число смертей в России достигло, таким образом, 615.

"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 677 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России - 5 568", - уточнили в штабе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]