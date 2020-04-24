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Внутренняя политика 24.04.2020 12:05

Ветеранам II мировой войны в Азербайджане окажут единовременную материальную помощь в размере около $900

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился об оказании единовременной материальной помощи участникам Великой отечественной войны 1941-1945 годов, а также вдовам погибших, лицам, награжденным орденами и медалями, сообщают официальные СМИ в пятницу.

Согласно распоряжению главы государства, участникам войны будет оказана единовременная материальная помощь в размере 1,5 тыс. манатов (около $882 по текущему курсу - ИФ).

Материальная помощь в размере 750 манатов ($441,2) будет оказана вдовам погибших в Великой Отечественной войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов в годы Второй мировой войны, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда в период Великой Отечественной войны, а также участникам блокады Ленинграда.

Распоряжением главы государства, для выдачи разовой материальной помощи из Резервного фонда президента Азербайджана в госбюджете на 2020 год будет направлено 5,9 млн манатов (около $3,5 млн).

Министерству финансов поручено обеспечить перечисление данных средств на специальный счет Министерства труда и социальной защиты населения.

Министерству труда и социальной защиты, в свою очередь, поручено обеспечить доведение единовременной материальной помощи до соответствующих лиц.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ВОЙНА, ВЕТЕРАНЫ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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