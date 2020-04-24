В Азербайджане арестованы киберпреступники из Болгарии

Правоохранительные органы Азербайджана арестовали двух граждан Болгарии по подозрению в совершении киберпреступлений против банков, сообщает пресс-служба МВД.

«По подозрению в совершении киберпреступлений сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью задержаны граждане Болгарии Мариан Стойчев и Владислав Младенов, в вину которым вменяется незаконное снятие с чужих банковских счетов денежных средств», - говорится в сообщении.

По данным МВД, доказано, что задержанные, используя специальное оборудование, снимали средства с банкоматов различных банков, после чего переводили их трансфером на счета за рубежом, принадлежащие им самим и другим членам преступной группы. При этом МВД не раскрывает сумму нанесенного банкам ущерба.

«При обыске, произведенном по месту жительства задержанных, были обнаружены ноутбуки и планшеты с записанными в них специальными хакерскими программами, и другие доказательства их вины. Во время осмотра указанной техники в ней были обнаружены данные о банковских счетах и карточках, принадлежащих иностранным гражданам», - отмечается в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело, а в отношении Стойчева и Младенов была избрана мера пресечения в виде ареста.

А. Мамедов