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СНГ 24.04.2020 12:38

Саакашвили сообщил, что Зеленский поручил ему заняться переговорами с МВФ

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Михаил Саакашвили заявляет, что президент Украины Владимир Зеленский поручил ему заниматься вопросом переговоров с Международным валютным фондом (МВФ).

"Президент мне поручил заниматься переговорами с МВФ, с международными финансовыми организациями. Украине нужна намного большая помощь, чем она получает", - сказал Саакашвили на брифинге в пятницу перед встречей с депутатами фракции "Слуга народа".

Кроме того, Саакашвили считает, что Украине необходимо находить очень неординарные шаги для того, чтобы спасти экономику страны.

"Украина заходит в очень сильный экономический шторм, в настоящий цунами, кризис, и нам необходимо находить очень неординарные шаги для того, чтобы спасти украинскую экономику, но и максимально ослабить удар по каждой украинской семье, и вообще спасти государство. Поэтому необходимо принимать неординарные меры. В первую очередь в рамках той программы и мандата, который президент Зеленский получил год назад, укорить преобразования, которые он уже начал вместе со своей командой", - сказал Саакашвили.

Он отметил, что для него в будущей должности будет важно усилить сотрудничество с Верховной Радой.

Также по его словам, необходимо сосредоточится на помощи украинскому бизнесу.

"Я за интеграцию Украины в мировое сообщество, я за ускоренную интеграцию в Европу, но на наших условиях, а не на условиях каких-то бюрократов", - добавил он.

22 апреля Саакашвили написал на своей странице в соцсети Фейсбук, что получил предложение стать вице-премьер-министром по реформам в кабинете министров Украины.

"Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве", - написал Саакашвили.

Саакашвили проведет встречу с депутатами фракции "Слуга народа" в пятницу, заявил утром первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

"Есть люди, у которых своя позиция по этому вопросу - не все поддерживают. Есть много людей, которые ожидают встречи в 11:00 (...) Это не заседание фракции, но как я вижу, больше половины депутатов собираются прийти, послушать программу господина Саакашвили, задать ему вопрос в частности и те, которые сейчас на слуху. Надеемся, что там будет и премьер-министр, который будет его представлять, чтобы мы послушали мнение правительства: для чего они привлекают Саакашвили", - сообщил Корниенко в пятницу журналистам у здания Верховной Рады.

Он заверил, что у фракции "Слуга народа" нет цели назначить Саакашвили на пост вице-премьер-министра любой ценой.

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Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, МВФ, ЗЕЛЕНСКИЙ


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