Пентагон и американская разведка изучают перспективы того, что противники США могут применить коронавирус в качестве биооружия

Пентагон и разведсообщество США изучают вероятность таких вариантов событий, при которых противники Вашингтона могут использовать коронавирус COVID-19 против "целей высокого уровня", связанных с США, сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Минобороны и американской разведке.
В то же время представители властей подчеркнули, что такое внимание к потенциально боевому применению COVID-19 не означает, будто в Вашингтоне верят в искусственное происхождение коронавируса и в его предназначение для военных целей.
"Разведывательное сообщество до сих пор расследует потенциальные источники происхождения вируса, но сейчас нет четкой разведывательных или научных доказательств в поддержку теории, что он вырвался из лаборатории в Китае, заявили лица, знакомые с этой темой", - отмечает Politico.
В то же время, пишет издание, неясно, что именно заставило силовые структуры США обратить внимание на сценарий с применением COVID-19 в качестве оружия. Так, ранее неназванный представитель Минобороны США утверждал, что такая перспектива "кажется, несет низкий уровень риска", и что в Вашингтоне считают главными вопросами происхождение вируса и осведомленность о нем властей КНР на начальных этапах эпидемии.
Ранее представитель Пентагона подполковник Майк Эндрюс отказывался комментировать сообщения, что Минобороны занимается изучением возможности использования "враждебными силами" COVID-19 в качестве оружия.
Однако, указывает Politico, ФБР в марте разослало в свои местные отделения предупреждения, что "члены экстремистских групп поощряют друг друга к распространению вируса, в случае заражения им, через передачу биологических жидкостей и посредством личного общения".
В апреле глава управления здравоохранения Генштаба ВС Ирана Хассан Арагхизадех утверждал, что Тегеран изучает возможность того, что коронавирус COVID-19 по своему происхождению может являться средством биологической войны.
Позднее американский телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что США ведут полномасштабное расследование в отношении того, является ли уханьская лаборатория вероятным источником распространения коронавируса COVID-19. Однако, подчеркивал Fox News, на данном этапе администрация и разведка США отвергают возможность того, что коронавирус мог быть искусственно создан в Китае в качестве чего-то вроде биологического оружия.
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