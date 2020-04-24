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Пентагон и американская разведка изучают перспективы того, что противники США могут применить коронавирус в качестве биооружия

Пентагон и разведсообщество США изучают вероятность таких вариантов событий, при которых противники Вашингтона могут использовать коронавирус COVID-19 против "целей высокого уровня", связанных с США, сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Минобороны и американской разведке.

В то же время представители властей подчеркнули, что такое внимание к потенциально боевому применению COVID-19 не означает, будто в Вашингтоне верят в искусственное происхождение коронавируса и в его предназначение для военных целей.

"Разведывательное сообщество до сих пор расследует потенциальные источники происхождения вируса, но сейчас нет четкой разведывательных или научных доказательств в поддержку теории, что он вырвался из лаборатории в Китае, заявили лица, знакомые с этой темой", - отмечает Politico.

В то же время, пишет издание, неясно, что именно заставило силовые структуры США обратить внимание на сценарий с применением COVID-19 в качестве оружия. Так, ранее неназванный представитель Минобороны США утверждал, что такая перспектива "кажется, несет низкий уровень риска", и что в Вашингтоне считают главными вопросами происхождение вируса и осведомленность о нем властей КНР на начальных этапах эпидемии.

Ранее представитель Пентагона подполковник Майк Эндрюс отказывался комментировать сообщения, что Минобороны занимается изучением возможности использования "враждебными силами" COVID-19 в качестве оружия.

Однако, указывает Politico, ФБР в марте разослало в свои местные отделения предупреждения, что "члены экстремистских групп поощряют друг друга к распространению вируса, в случае заражения им, через передачу биологических жидкостей и посредством личного общения".

В апреле глава управления здравоохранения Генштаба ВС Ирана Хассан Арагхизадех утверждал, что Тегеран изучает возможность того, что коронавирус COVID-19 по своему происхождению может являться средством биологической войны.

Позднее американский телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что США ведут полномасштабное расследование в отношении того, является ли уханьская лаборатория вероятным источником распространения коронавируса COVID-19. Однако, подчеркивал Fox News, на данном этапе администрация и разведка США отвергают возможность того, что коронавирус мог быть искусственно создан в Китае в качестве чего-то вроде биологического оружия.

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ОРУЖИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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