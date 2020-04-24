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СНГ 24.04.2020 15:07

Путин подписал закон о штрафах для должностных лиц за самовольную перепланировку в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении на юридических и должностных лиц административной ответственности за самовольную перепланировку помещений в жилых домах.

Соответствующий документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает распространение административной ответственности за самовольную перепланировку жилых помещений в многоквартирных жилых домах на юридических и должностных лиц. Кроме того, в соответствующую статью 7.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) добавляется ответственность за самовольное переустройство помещения. Также ее положения распространяются на работы и в нежилых помещениях многоквартирных домов.

Закон устанавливает штрафы до 5 тыс. рублей для должностных лиц и до 50 тыс. рублей для юридических лиц за соответствующие нарушения.

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Тэги: РОССИЯ, ЖИЛЬЕ, ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ЗАКОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]