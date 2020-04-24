Путин подписал закон о штрафах для должностных лиц за самовольную перепланировку в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении на юридических и должностных лиц административной ответственности за самовольную перепланировку помещений в жилых домах.
Соответствующий документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.
Закон предусматривает распространение административной ответственности за самовольную перепланировку жилых помещений в многоквартирных жилых домах на юридических и должностных лиц. Кроме того, в соответствующую статью 7.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) добавляется ответственность за самовольное переустройство помещения. Также ее положения распространяются на работы и в нежилых помещениях многоквартирных домов.
Закон устанавливает штрафы до 5 тыс. рублей для должностных лиц и до 50 тыс. рублей для юридических лиц за соответствующие нарушения.
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