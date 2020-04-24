Путин подписал закон о праве получать гражданство РФ без отказа от иностранного

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения гражданства РФ для ряда категорий граждан.
Закон, опубликованный на портале правовой информации, в частности исключает необходимость отказываться от имеющегося гражданства для иностранцев, желающих получить гражданство РФ.
Кроме того, инициатива корректирует действовавшее положение, согласно которому претендовать на российское гражданство иностранец может, если прожил в России больше пяти лет с момента выдачи вида на жительство или разрешения на временное проживание в РФ.
Закон указывает на ряд категорий, которые будут освобождены от необходимости соблюдать этот пятилетний "ценз оседлости", а также от обязанности иметь законный источник средств к существованию.
В эти категории попадают те, кто "являются гражданами республики Беларусь, республики Казахстан, республики Молдова и Украины".
Сюда же предлагается включить иностранцев или лиц без гражданства, если они имеют хотя бы одного родителя-россиянина, проживающего на территории РФ.
"Иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории РФ и признанным носителями русского языка" также предоставляется право на упрощенную форму получения гражданства РФ.
На упрощенную процедуру, согласно закону, смогут рассчитывать и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью, если они имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в состав СССР, и не получили гражданство этих государств.
Это же послабление распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, временно или постоянно проживающих на территории РФ, если они состоят в браке с гражданином РФ, проживающим на территории РФ, и имеют в этом браке общих детей.
Кроме того, закон уточняет, что иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в России, могут рассчитывать на упрощенную процедуру, если они состоят не менее трех лет в браке с гражданином РФ, проживающим на территории РФ (в настоящее время факт проживания в России не учитывается законом).
Закон сокращает с трёх лет до одного года срок трудовой деятельности в России, по истечении которого на упрощенную процедуру получения гражданства РФ смогут рассчитывать те, кто получили после 1 июля 2002 года в России профессиональное образование в аккредитованных образовательных или научных организациях РФ.
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