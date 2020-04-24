Боррель указывает на необходимость взаимодействия в борьбе с COVID-19

Евросоюз подтверждает приверженность международному сотрудничеству и основанному на правилах международному порядку с ООН в его основе, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по случаю отмечаемого в пятницу Международного дня многосторонности и дипломатии во имя мира.
"Пандемия коронавируса напоминает нам о том, насколько мы взаимосвязаны, и насколько важно многостороннее сотрудничество. Чтобы выиграть битву с вирусом, который не признает границ, нет другого выбора, кроме как объединить усилия для поиска глобальных решений", - сказал Боррель в видеообращении, размещенном на сайте Европейской внешнеполитической службы.
По его словам, никто не будет в безопасности ни в одной стране, пока пандемия свирепствует в разных частях света.
"Многосторонность - единственный эффективный способ противостоять угрозе, с которой ни одна страна не может справиться самостоятельно и которая затрагивает всех нас", - отметил высокий представитель ЕС по иностранным делам.
По мнению Борреля, нет сомнений в том, что "мир, возникший после этого кризиса, будет сильно отличаться от того, который мы знаем, но мы не знаем, какими будут эти отличия".
"Это будет зависеть от того, что мы будем делать сейчас", - полагает глава европейской дипломатии.
Он призвал воспользоваться этой возможностью, "чтобы убедиться, что завтра мы сформируем лучшую версию мира, в котором мы укрепляем многосторонность, а не изоляционизм".
Ветеранам II мировой войны в Азербайджане окажут единовременную материальную помощь в размере около $900
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Депутаты Европарламента о т.н. «выборах» в Нагорном Карабахе
Нефтяные цены прибавляют более 3%, Brent - $22 за баррель
Умер председатель совета директоров "ЛУКОЙЛа" Грайфер
Eni зафиксировала чистый убыток в I квартале, сократит капиталовложения на 2,3 млрд евро в 2020г
Число заражений COVID-19 в Азербайджане достигло 1592, вылечившихся - 1013
ВОЗ рекомендует Азербайджану поэтапный выход из карантина
Путин подписал закон, установив 3 сентября днем окончания второй мировой войны
В Таиланде за последние сутки не зарегистрировано летальных исходов, связанных с COVID-19
Мелиорация и водное хозяйство направит около 5,5 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Нахчыване
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк Республика и AKİA будут предоставлять кредиты фермерам быстрее и проще
Банк Республика присоединился к кампании фонда Nargis по поддержке малообеспеченных семей!
NEQSOL Holding объявляет о назначении нового Заместителя Генерального Директора, Руководителя Телеком направления
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог