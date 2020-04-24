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Дальнее зарубежье 24.04.2020 15:46

Смягчать ограничительные меры в ФРГ следует только тогда, когда число новых заражений существенно снизится - ученые

Дальнейшее смягчение ограничительных мер в ФРГ, введенных из-за коронавируса, следует осуществлять только тогда, когда число новых заражений существенно снизится, заявил замглавы немецкого института Роберта Коха Ларс Шааде.

"За последние дни регистрировалось примерно 2 тыс. новых случаев каждый день", - сказал он журналистам в Берлине в пятницу. По его словам, это очень много.

"Я бы сказал, что нужно опустить это число до нескольких сотен в день, прежде чем думать о далеко идущем смягчении мер", - сказал представитель института.

Шааде сообщил, что коэффициент репродуктивности вируса в настоящее время составляет 0,9.

По данным на 24 апреля в Германии коронавирусом нового типа заражено 150383 человека, 5321 человек скончался. За последние сутки прирост новых заболеваний составил 2337 случаев.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ, УЧЕНИЕ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]