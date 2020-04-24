В Иране скончались еще 93 пациента с коронавирусом, число умерших превысило 5,5 тыс

В Иране за сутки скончались еще 93 человека с коронавирусом COVID-19, и таким образом, общее число умерших с этим диагнозом выросло до 5574, сообщает в пятницу телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на представителя Минздрава Ирана Киануша Джаханпура.

Он добавил, что общее количество случаев COVID-19 в Иране возросло до 88 194.

Ранее сообщалось о 87 026 случаях коронавируса в стране.

Уже на протяжении недели смертность среди людей, инфицированных коронавирусом, находится в Иране примерно на уровне 90 пациентов в сутки, при этом в один день их чуть больше, в другой - чуть меньше.

Ранее на этой неделе Джаханпур заявлял о тенденции на понижение в статистике заражений коронавирусом.