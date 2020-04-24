В Иране скончались еще 93 пациента с коронавирусом, число умерших превысило 5,5 тыс

В Иране за сутки скончались еще 93 человека с коронавирусом COVID-19, и таким образом, общее число умерших с этим диагнозом выросло до 5574, сообщает в пятницу телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на представителя Минздрава Ирана Киануша Джаханпура.
Он добавил, что общее количество случаев COVID-19 в Иране возросло до 88 194.
Ранее сообщалось о 87 026 случаях коронавируса в стране.
Уже на протяжении недели смертность среди людей, инфицированных коронавирусом, находится в Иране примерно на уровне 90 пациентов в сутки, при этом в один день их чуть больше, в другой - чуть меньше.
Ранее на этой неделе Джаханпур заявлял о тенденции на понижение в статистике заражений коронавирусом.
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