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Регион 24.04.2020 14:44

В Иране скончались еще 93 пациента с коронавирусом, число умерших превысило 5,5 тыс

В Иране за сутки скончались еще 93 человека с коронавирусом COVID-19, и таким образом, общее число умерших с этим диагнозом выросло до 5574, сообщает в пятницу телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на представителя Минздрава Ирана Киануша Джаханпура.

Он добавил, что общее количество случаев COVID-19 в Иране возросло до 88 194.

Ранее сообщалось о 87 026 случаях коронавируса в стране.

Уже на протяжении недели смертность среди людей, инфицированных коронавирусом, находится в Иране примерно на уровне 90 пациентов в сутки, при этом в один день их чуть больше, в другой - чуть меньше.

Ранее на этой неделе Джаханпур заявлял о тенденции на понижение в статистике заражений коронавирусом.

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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]