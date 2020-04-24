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ТЭК 24.04.2020 14:49

ЦБ РФ понизил прогноз по ценам на нефть в 2020г до $27 за баррель, в 2021г - до $35, в 2022г - до $45

ЦБ РФ существенно понизил свой прогноз по среднегодовым ценам на нефть марки Urals в 2020 году до $27 за баррель с $55, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он понизил ключевую ставку до 5,5% с 6%.

В 2021 году ЦБ теперь прогнозирует в базовом сценарии среднегодовую цену на нефть марки Urals на уровне $35 за баррель вместо $50 по предыдущей февральской версии прогноза.

В 2022 году ЦБ закладывает прогноз цен на нефть на уровне $45 вместо $50 по предыдущему прогнозу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ПРОГНОЗ, ЦБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]