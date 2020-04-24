ВОЗ рекомендует Азербайджану поэтапный выход из карантина

Своевременное объявление карантинного режима в Азербайджане оказало положительное воздействие на число заражений COVID-19, заявила глава представительства Всемирной организации здравоохранения( ВОЗ) в стране Ханде Харманчи.

"Своевременное объявление карантинного режима в Азербайджане положительно повлияло на общее количество случаев заражения COVID-19. Кроме того, проверка каждого лица, приехавшего в страну на наличие коронавируса, а в случае его обнаружения , изоляция в специально отведенных для этого больницах, было правильным решением", - заявила Харманчи в пятницу в ходе онлайн брифинга.

По ее словам, выход Азербайджана из карантинного режима должен осуществляться поэтапно.

"Наряду со смягчением мероприятий следует на высоком уровне сохранять меры безопасности, потому что вирус все еще опасен. Эпидемия может вновь вспыхнуть . Все хотят вернуться к прежней жизни. Мы тоже этого хотим", - сказала Харманчи.

Касаясь открытия границ, она отметила, что большинство стран этот вопрос обсуждают с ВОЗ.

"Основной принцип здесь заключается в доверии между странами. Может сложиться ситуация, когда в одной стране предпринимаются меры по борьбе с коронавирусом, а в соседней стране ситуация пока не очень хорошая. Поэтому открытие границ пока не целесообразно. Ситуация должна быть стабильной в обоих соседствующих государствах", - сказала представитель ВОЗ.

Как сообщалось ранее, в Азербайджане с 24 марта по 4 мая действует специальный карантинный режим. Кроме этого, с 5 апреля ограничен режим передвижения по стране для автотранспортных средств и населения.

Общее число зараженных в Азербайджане составляет 1548, общее число умерших - 20, число вылечившихся - 948.

Б.Рустамбеков